En redes sociales ya comenzaba a viralizarse, hoy inauguraría una exposición sobre Juan Gabriel, titulada "Un lugar de ambiente, legado y disidencia”, en el Museo Universitario del Chopo. Pero anoche, el recinto avisó que su apertura “se posterga hasta nuevo aviso”.

Salvador Irys, director del Festival Internacional por la Diversidad Sexual (FIDS) que organizaba la muestra, dice en entrevista que la postergación fue repentina y sin explicación sobre los motivos.

“Ayer nos convocaron a una reunión para decirnos que se posponía por problemas logísticos”, cuenta Irys. Sobre cuáles son esos problemas, el director del festival dice que el museo no dio más detalles y que ambas partes habían acordado que el museo iba a hacer un comunicado.

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“Nosotros esperábamos que en ese comunicado se nos explicara detalladamente cuál era la situación de la muestra. Lo único que subieron fue un aviso”, comenta Irys.

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El director del festival, quien reconoce que durante 39 años el Chopo ha albergado al FIDS, explica que la exposición empezó a organizarse desde noviembre y que todo el proceso corrió con normalidad, hasta ayer, un día antes de la inauguración.

“Me parece una falta de respeto que el museo no lance un comunicado oficial explicando el por qué se posterga esta exposición, esta muestra. Es lo mínimo que tendría que hacer la institución, sobre todo, como te digo, por el respeto al público”, opina Irys, quien detalla que para la ocasión, artista hicieron obras exprofeso.

Sobre las versiones que circulan en redes sobre que el cambio de planes se debe a un asunto de derechos de autor de Juan Gabriel, el director lo ve viable, aunque dice que se trata de una especulación y que el recinto no le mencionó algo al respecto.

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En redes sociales también ha habido comentarios señalando censura por parte del museo, al tratarse de una muestra realizada en el marco de un festival de diversidad sexual, sin embargo, Irys no cree que sea el caso:

“Yo más que censura, creo que en este caso, especulando igual, yo diría que más bien es una cuestión de irresponsabilidad, o sea, de no hacerse responsables desde el principio de las cosas que aceptan. Si esto iba a causar un problema, que no lo sé, digo, pero en todo caso jurídico, o eso iba a detener la exposición, pues creo que el museo debió desde el principio tenerlo en cuenta y comunicárnoslo”.

Irys, quien dice aun así se presentará hoy a las 6 pm en el Museo del Chopo, dice que él sólo pide que la institución explique los motivos del cambio de planes y establezca una nueva fecha para la reapertura.

"Un lugar de ambiente, legado y disidencia” fue curada por Carlos Segoviano y tenía obras de artistas como Ana Segovia, Bárbara Sánchez-Kane, Fabián Chairez, Ángel Cammen, Terry Holiday, Roberto Montenegro, entre otros. También participaban los fotógrafos Pedro Valtierra, Juan Guzmán y Santiago Arau.

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