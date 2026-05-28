El universo de Sanrio continúa expandiéndose dentro del mundo beauty en México. Ahora, Fuller presenta una nueva fragancia inspirada en Cinnamoroll, uno de los personajes más populares y reconocibles de la firma japonesa, apostando por una propuesta enfocada en aromas dulces, acabados brillantes y una estética completamente kawaii.

La fragancia busca capturar la personalidad tierna y alegre del personaje a través de una mezcla de notas gourmand donde destacan el roll de canela, la crema batida y la vainilla. El resultado es un aroma cálido y suave pensado para el uso diario.

Además del perfume, uno de los elementos principales del lanzamiento es el acabado con glitter, diseñado para dejar un brillo ligero sobre la piel y complementar la experiencia sensorial del producto. Fuller también señaló que la fragancia tiene una duración aproximada de hasta 12 horas.

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Una colección inspirada en los personajes más populares de Sanrio

La llegada de Cinnamoroll forma parte de una colección especial inspirada en distintos personajes del universo Sanrio. Dentro de esta línea también se encuentran fragancias dedicadas a Hello Kitty, My Melody y Kuromi, cada una desarrollada alrededor de la personalidad y estética característica de cada personaje.

Distintos aromas, distintos colores. Foto: Cortesía Fuller

Mientras Hello Kitty mantiene una propuesta más clásica y reconocible, Kuromi apuesta por una imagen más atrevida y divertida. Por su parte, Cinnamoroll se enfoca en una estética mucho más suave, dulce y luminosa.

Este tipo de colaboraciones también reflejan el crecimiento de la cultura kawaii dentro de las industrias de moda y belleza, especialmente entre generaciones que buscan productos inspirados en personajes, coleccionables y experiencias visuales mucho más ligadas al diseño y la nostalgia.

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¿Cuándo estará disponible la fragancia de Cinnamoroll?

La nueva fragancia de Cinnamoroll para Fuller estará disponible a partir del 10 de junio a través del catálogo de la marca.

La nueva fragancia de Cinnamoroll. Foto: Cortesía Fuller

Con este lanzamiento, Fuller continúa ampliando su apuesta por colecciones inspiradas en cultura pop y personajes icónicos, combinando aromas dulces con propuestas visuales pensadas para conectar con el universo aesthetic y kawaii que domina actualmente las tendencias beauty en redes sociales.

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