Givenchy presentó Gentleman Society Eau de Parfum Sport, una nueva fragancia masculina que mezcla frescura cítrica, notas amaderadas y una estética inspirada en el universo de la Fórmula 1.

Para esta nueva etapa de Gentleman Society, la maison francesa eligió como rostro de campaña al piloto Pierre Gasly, una de las figuras más reconocidas actualmente dentro del automovilismo.

Pierre Gasly protagoniza la nueva fragancia de Givenchy. Foto: Cortesía Givenchy

El francés, que actualmente corre para Alpine F1 Team, debutó en Fórmula 1 en 2017 y, desde entonces, se ha convertido en uno de los pilotos más constantes de la parrilla. Además de su trayectoria dentro de las pistas, Pierre Gasly también se ha posicionado como una figura cercana al mundo fashion y luxury, apareciendo constantemente en desfiles, campañas y eventos de moda internacionales.

Su vínculo con Givenchy comenzó hace algunos años como parte de la comunidad Gentleman Society, pero ahora da un paso más al convertirse en embajador global de Gentleman Society Eau de Parfum Sport.

Así huele Gentleman Society Eau de Parfum Sport

La nueva fragancia fue creada por la perfumista Karine Dubreuil Sereni y apuesta por una mezcla mucho más fresca y energética que otras versiones de la línea.

La salida combina distintas variedades de limón italiano recolectadas durante las cuatro estaciones del año, logrando una sensación cítrica vibrante y mucho más intensa desde el primer momento.

Así es Gentleman Society Sport. Foto: Cortesía Givenchy

En el corazón aparecen notas de narciso, iris, vetiver y maderas ambarinas que aportan profundidad y elegancia, mientras que el fondo incorpora blooming musk para crear una sensación cálida y duradera sobre la piel.

El resultado es una fragancia masculina fresca, sofisticada y con un perfil mucho más deportivo.

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Un frasco inspirado en la velocidad

El diseño del frasco también toma inspiración del automovilismo. Aunque mantiene la silueta clásica de Gentleman Society, ahora incorpora un acabado degradado negro translúcido y detalles metálicos que recuerdan la estética de los coches de carreras.

Uno de los elementos más llamativos es el detalle rojo con la palabra “Sport”, pensado para representar velocidad, adrenalina y energía.

El perfume de Givenchy que mezcla adrenalina, frescura y lujo. Foto: Cortesía Givenchy

La participación de Pierre Gasly en esta campaña también confirma la fuerte relación que actualmente existe entre la Fórmula 1 y la industria de la moda y la belleza.

En los últimos años, pilotos como Lewis Hamilton, Charles Leclerc y el propio Pierre Gasly se han convertido en invitados frecuentes de fashion weeks, campañas de lujo y alfombras rojas, llevando el estilo paddock mucho más allá de las pistas.

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