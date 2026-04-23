En un momento clave de su carrera, Sergio “Checo” Pérez en WWD no solo confirma su regreso a la conversación global, también su consolidación como figura de estilo dentro y fuera de la pista.

El piloto mexicano protagoniza la portada de Women’s Wear Daily (WWD), una de las publicaciones más influyentes en la industria de la moda, en una entrevista donde, además de hablar de su nueva etapa profesional, deja claro que su imagen también forma parte de su narrativa.

Según se destaca en la publicación, esta aparición coincide con su incorporación al proyecto de Cadillac Formula 1 Team, equipo con el que regresó a la parrilla este 2026, marcando una nueva etapa en su carrera dentro de la Fórmula 1.

Pero más allá del deporte, la portada funciona como una declaración estética: Checo ya no solo compite, también construye una identidad visual.

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Los looks de Checo Pérez en WWD

Uno de los aspectos más interesantes de Checo Pérez en WWD es la variedad de estilos que presenta, todos conectados por una misma narrativa: sofisticación con guiños al automovilismo.

En el primer look, el piloto apuesta por la sastrería relajada con un blazer de lana de Tommy Hilfiger, combinado con camiseta y gorra de algodón de la colaboración Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team. El outfit se completa con un reloj Richard Mille —pieza que utiliza en toda la sesión—, reforzando una estética casual pero pulida.

ADN deportivo. Foto: WWD, @izackmr

El segundo look lleva esa conexión con el automovilismo a un terreno más evidente. Checo aparece con una chaqueta de nailon de Tommy Hilfiger x Cadillac Formula 1 Team, acompañada de pantalones de sarga de Thom Browne. Aquí, el styling se inclina hacia lo utilitario, con una vibra más cercana al uniforme, pero reinterpretado desde la moda.

F1, lujo y street. Foto: WWD, @izackmr

El tercer look es, sin duda, uno de los más sofisticados. En esta imagen, Checo Pérez en WWD aparece con una chaqueta de cuero y pantalones de lino de Brunello Cucinelli, combinados con camisa, corbata y mocasines de Tommy Hilfiger.

Checo Pérez demuestra que la Fórmula 1 también se viste. Foto: WWD, @izackmr

El resultado es un outfit que mezcla lujo discreto con una estética más clásica, elevando su imagen hacia un terreno más editorial. Nuevamente, el reloj Richard Mille se mantiene como elemento constante, aportando coherencia a toda la narrativa visual.

En un momento donde la Fórmula 1 y la moda están más conectadas que nunca, esta aparición posiciona a Checo no solo como uno de los pilotos más relevantes de México, sino también como una figura que empieza a consolidarse dentro del universo del estilo masculino contemporáneo.

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