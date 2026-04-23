Dr Simi se lanza al mundo de la moda; así es su colaboración con Crocs

Dr. Simi ha sorprendido a todo México con una de las alianzas más inesperadas del año. Se trata de la nueva colaboración Dr. Simi x Crocs, el lanzamiento oficial de la empresa farmacéutica a la industria del calzado.

Esta propuesta, que presume ser "100% auténtica", lleva a uno de los personajes más emblemáticos de la cultura mexicana a un calzado reconocido internacionalmente, para convertirse en una pieza que muestra humor, identidad y autoexpresión.

Más allá de un simple lanzamiento, este diseño busca atraer al mercado posicionándose como una expresión de afirmación cultural, que celebra la popularidad del personaje de Dr. Simi y refuerza su presencia entre la sociedad.

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Esta nueva colaboración entre Dr. Simi y Crocs ha generado revuelo en redes sociales. Foto: Crocs México

¿Cómo es la colaboración de Dr. Simi y Crocs México?

Los nuevos Crocs de Dr. Simi son la forma del clásico "clog" de la marca en color blanco con detalles azules, que hacen alusión a la identidad de la empresa. Cuentan con dos figuras "jibbitz", una que es la cabeza en 3D del Dr. Simi y otra que es su corbata color azul.

A la lateral exterior de cada clog se encuentra grabada la firma de Dr. Simi con un logo que tiene las facciones más reconocibles de su cara, y en la banda posterior (que sujeta el talón del pie9 se cuenta con un bigote del icónico personaje.

Dr. Simi Crocs Classic Clog. Foto: Crocs México

La colaboración también cuenta con un paquete de cinco Jibbitz Charms, que se pueden adquirir por separado para decorar el calzado. Las cinco figuras son diferentes caracterizaciones del Dr. Sim que hacen referencia a la cultura mexicana, contando con:

Dr. Simi tradicional

Dr. Simi mariachi

Dr. Simi astronauta

Dr. Simi con traje típico

Dr. Simi ranchero

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Set de Jibbitz Charms de Dr. Simi x Crocs. Foto: Crocs México

¿Dónde conseguir los Crocs de Dr. Simi?

Este lanzamiento se puede conseguir a través de la página oficial de Crocs México.

El valor del Dr. Simi Classic Clog es de 1,499 pesos mexicanos, mientras que el set de Jibbitz decorativos tiene un precio de 499 pesos.

Estos costos incluyen impuestos, sin embargo, los cobros por envíos pueden variar.

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