Comunicación con tus mascotas; ¿cuáles son las palabras que tu perro o gato sí entiende?

En un mundo que a menudo se siente fragmentado, la mirada de un perro o el ronroneo de un gato representan un santuario de hospitalidad pura. Sin embargo, detrás de esa calidez existe un proceso cognitivo fascinante.

De acuerdo con estudios realizados por la Universidad de Eötvös Loránd en Budapest, los perros poseen la capacidad de procesar palabras y entonación de forma separada, utilizando el hemisferio izquierdo para el significado y el derecho para la emoción.

Esta arquitectura cerebral nos permite entender que, cuando pronunciamos sus nombres, no solo escuchan un sonido, sino que perciben una identidad y un vínculo.

La advertencia de la veterinaria refuerza la necesidad de elegir con cuidado los productos para nuestras mascotas. Fuente: Freepik.

Lee también: El lenguaje secreto de los gatos; así puedes decirle “te quiero” y fortalecer el vínculo

Es profundamente conmovedor observar cómo los animales se esfuerzan por descifrar nuestro código lingüístico en un intento por pertenecer a nuestra manada humana. La ciencia sugiere que palabras asociadas a rutinas (como "paseo", "comida" o "juego") quedan grabadas en su memoria a largo plazo debido a la asociación positiva.

Según investigaciones publicadas en la revista científica Applied Animal Behaviour Science, el vocabulario promedio de un perro puede alcanzar las 165 palabras, mientras que los gatos, aunque con un enfoque más utilitario, responden principalmente a sonidos que implican beneficios directos o seguridad.

El procesamiento del léxico y la respuesta emocional del gato

A diferencia de los canes, la comunicación con los felinos suele ser más sutil y, en muchas ocasiones, trágicamente incomprendida por sus cuidadores. Según estudios del Laboratorio de Interacción Humano-Animal de la Universidad Estatal de Oregón (Oregon State University), los gatos muestran una preferencia clara por la voz de sus dueños sobre la de extraños, aunque su respuesta sea conductual y no siempre vocal. Los gatos entienden sus nombres y comandos de dirección, pero su filtro de atención está diseñado para la eficiencia biológica y la protección de su entorno.

Para fomentar una mejor comunicación, la ciencia del comportamiento animal sugiere los siguientes pasos:

Consistencia fonética:

Utilizar siempre las mismas palabras para las mismas acciones (ejemplo: "calle" o "paseo") facilita la creación de mapas mentales en la mascota.

Entonación dirigida: El uso de tonos agudos suele asociarse con la motivación y el premio, mientras que los tonos bajos comunican calma o límites.

Refuerzo positivo: Asociar las palabras con estímulos agradables permite que el léxico se grabe en la memoria a largo plazo del animal.

Foto: Cortesía Whiskas

Lee también: ¿Es obligatorio que tu gato tome el sol?; las claves si vive en un departamento

De acuerdo con la Asociación Americana de Medicina Veterinaria (AVMA), el tono agudo y ascendente suele asociarse con la motivación, mientras que los tonos bajos y monótonos comunican autoridad o calma.

Al final del día, los seres humanos estamos programados para buscar conexión, y nuestros animales han mutado su comportamiento durante siglos para caminar junto a nosotros, aprendiendo un idioma que no les pertenece por naturaleza, pero que dominan por amor.

También te interesará:

NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

Perrito “Caramelo” es reconocido como raza mexicana; conoce la razón

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov