Vestida de lila, con un mensaje de orgullo y resistencia, la diseñadora de vestuario Qween Jean subió al escenario para recibir el premio a Mejor diseño de vestuario de un musical por Cats: The Jellicle Ball en los Premios Tony 2026

Más allá del reconocimiento artístico, su victoria marcó un precedente; y es que se convirtió en la primera persona abiertamente trans en ganar uno de estos reconocimientos el máximo galardón del teatro en Estados Unidos.

Al recibir la estatuilla, Jean aprovechó el momento para enviar un mensaje dirigido a la comunidad LGBTQ+ y al público que seguía la ceremonia.

“Esta experiencia ha sido monumental. Estamos aquí por el legado de las personas queer, las personas trans. Tenemos que ocupar nuestro espacio. Tenemos que cambiar el paradigma”, expresó desde el escenario.

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La diseñadora también agradeció el reconocimiento y habló sobre el contexto social que atraviesan diversas comunidades en Estados Unidos.

“El mundo en este momento está combatiendo profundamente, profundamente, tantas dolencias, y sabemos como sociedad que cuando nos unimos podemos hacer cambios reales y permanentes”, agregó.

De activista a figura histórica de Broadway

Además de su trabajo en el teatro, Qween Jean es conocida por su labor como activista y fundadora de la organización Black Trans Liberation.

Durante los últimos años ha participado en manifestaciones y campañas a favor de los derechos de las personas trans y queer en Estados Unidos, convirtiéndose en una de las voces más visibles dentro de la comunidad.

La producción que le dio el histórico triunfo es una reinterpretación contemporánea de "Cats", inspirada en la cultura ballroom y en las comunidades negras y queer que han construido espacios de expresión artística durante décadas.

Aunque en años recientes varios artistas no binarios ya habían hecho historia en los Tony, entre ellos Alex Newell, J. Harrison Ghee, Cole Escola y Toby Marlow, la victoria de Qween Jean representa un nuevo paso en materia de representación para las personas trans dentro de Broadway.