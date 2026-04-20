NASA publica fondos de pantalla de la misión Artemis II; ¿cómo descargarlos de manera gratuita?

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) puso a disposición del público una colección oficial de 17 piezas visuales captadas durante la reciente e histórica misión Artemis II.

Este material, disponible sin costo alguno, permite que cualquier usuario pueda descargar y utilizar fotografías reales tomadas desde la nave Orión mientras realizaba un sobrevuelo lunar.

Según informó la agencia, esta iniciativa busca compartir los logros del programa que marcó el retorno de misiones tripuladas hacia las inmediaciones lunares tras más de medio siglo de ausencia.

Lee también VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

De izquierda a derecha, Jeremy Hansen, Christina Koch, Victor Glover y Reid Wiseman, la tripulación de Artemis II, son recibidos en el escenario durante una conferencia de prensa tras su misión en órbita alrededor de la Luna, en Houston. Foto: AP

¿Cuáles son las características de las fotos de la misión espacial Artemis II?

Las imágenes que componen esta galería digital presentan una calidad técnica superior, optimizada específicamente para ajustarse a las dimensiones de las pantallas de teléfonos inteligentes modernos.

La colección incluye diversas perspectivas de la superficie lunar y vistas panorámicas de la Tierra, registradas durante el trayecto de la cápsula.

De acuerdo con los datos suministrados por la NASA, los archivos están en formato JPEG y poseen un peso individual cercano a 1 MB, lo que garantiza una descarga ágil y un uso eficiente del espacio de almacenamiento en los equipos.

Lee también MrBeast lanza reto de supervivencia; el mexicano Juan es el favorito para ganar 1 mdd

Imagen 'In Eclipse' de la galería de wallpapers de Artemis II. Foto: NASA

El material fotográfico destaca por sus colores nítidos y encuadres únicos que documentan el viaje de los cuatro tripulantes.

Durante la misión, que se llevó a cabo este 2026, la nave logró capturar paisajes celestes y fenómenos como eclipses vistos desde el espacio.

Estas postales están diseñadas para funcionar tanto en la pantalla de bloqueo como en la de inicio, sin importar la marca o el modelo del dispositivo, abarcando sistemas operativos Android e iOS.

Lee también 4/20: ¿qué significado tiene?; conoce por qué se convirtió en un símbolo de la marihuana

Un close up del cráter Vavilov, en la cuenca Hertzsprung de la Luna, visto desde la cápsula Orión. FOTO: NASA. AFP

¿Cómo descargar los wallpapers oficiales desde el portal de la agencia espacial?

El acceso a estos contenidos es directo a través de la plataforma web de la entidad gubernamental. Los interesados deben ingresar al sitio oficial de la misión y localizar el apartado denominado 'Artemis II wallpapers'.

En este espacio se despliega la totalidad de la galería para su previsualización y posterior almacenamiento. El proceso de descarga no requiere registros previos ni pagos, dado que la NASA ha catalogado el contenido como de uso libre para la ciudadanía global.

Una vez que el archivo se encuentra en el teléfono, el procedimiento de configuración sigue los pasos habituales de cada sistema operativo.

Lee también ¿Cómo ver la Lluvia de Meteoros Líridas 2026?: consejos clave para no perderte el evento

Imagen Earthset de la galería de wallpapers de Artemis II. Foto: NASA

Los récords históricos alcanzados por la tripulación de la nave Orion en 2026

La misión Artemis II no solo dejó un legado visual, sino que rompió hitos operativos de gran relevancia para la ciencia moderna.

El vehículo Orión despegó el pasado 1 de abril desde el Centro Espacial Kennedy, en Florida, transportando a los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Según los registros de la misión, esta fue la primera tripulación en viajar a la Luna desde 1972, logrando además la mayor distancia recorrida en el espacio profundo por seres humanos, incluyendo un paso por la cara oculta del satélite.

Lee también ¿Qué plantas no deberías comprar en primavera?; podrían llenar tu casa de chinches

Foto: EFE

Tras un viaje de 10 días, el regreso a la Tierra culminó con un amerizaje exitoso el viernes 10 de abril en aguas del océano Pacífico, cerca de la costa de California.

Con la publicación de estos fondos de pantalla, la NASA cierra este capítulo permitiendo que los ciudadanos lleven en sus bolsillos un registro tangible de este acontecimiento.

También te interesará:

¿Cuáles son los beneficios de echar café usado al inodoro?; conoce la función del truco casero

¿Tienes frascos de café vacíos?; estas 3 ideas los transforman en decoración para tu casa

¿Cómo convertir tu jardín en un hábitat seguro para colibríes?; conoce estas recomendaciones

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu