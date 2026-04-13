VIDEO: astronauta de Artemis II Christina Koch comparte reencuentro con su perrita; reacción de la mascota se viraliza

El regreso a la Tierra de la misión espacial histórica Artemis II, tras 10 días de recorrido para lograr un sobrevuelo lunar, ha puesto bajo la lupa a los cuatro astronautas que formaron parte de la tripulación.

Entre conferencias y las primeras reflexiones de los navegantes, luego del exitoso amerizaje de la nave Orion, un reencuentro en particular ha llamado la atención. Se trata de la reunión de la astronauta Christina Hammock Koch con su perrita.

A través de redes sociales, la integrante de la misión Artemis II compartió el video del momento en el que regresó a su hogar y fue recibida por su mascota, tras el periodo de ausencia que tuvo al convertirse en la primera mujer en la historia en viajar al espacio profundo.

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Fotografía de la NASA donde aparecen los integrantes de la tripulación de la misión Artemis II. Foto: EFE

Christina Koch comparte reencuentro con su perrita tras regresar de la misión espacial Artemis II

Por medio de su perfil oficial de Instagram Koch compartió su regreso a casa. En el video se muestra el instante en el que abre la puerta de su hogar y su perrita, quien ya se encontraba atenta y ansiosa por recibirla, corre hacia ella.

Christina Koch responde a la mascota tirándose al piso para poder darle caricias y con una fuerte risa, que muestra reciprocidad en la emoción de ver a Sadie (nombre de la perrita) de nuevo.

Al inicio del video se ve a la perrita ya esperando con ansias a Koch. Foto: Instagram @astro_christina

La astronauta compartió el momento acompañado de otro video en el que se le observa corriendo por la playa con la perrita, el cual se asume, fue la continuación del reencuentro, y escribió en su publicación: "A la orden. Todavía estoy bastante segura de que yo fui el lado más feliz de esta reunión. Sadie me enseñó todo lo que necesitaba saber sobre ser un animal de apoyo emocional. No esperaba que eso fuese útil".

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El auténtico video ha conquistado el corazón de millones de personas, quienes destacan la sencillez del momento y celebran el amor puro y los fuertes lazos que se generan con las mascotas.

La publicación ya cuenta con más de un millón 300 mil likes y poco menos de siete mil comentarios. Las y los usuarios continúan aplaudiendo las hazañas de Koch y han dejado mensajes como:

" Orbitar la luna y correr en la playa en la misma semana es increíble, estoy obsesionado ".

". " Sadie no tiene ni idea de lo lejos que has viajado para volver a verla. Me encanta esto ".

". " ¡Mamá ha vuelto del espacio! ".

". " Te admiramos todas las mujeres del mundo" .

. " Mandaron al espacio a la persona correcta ".

". " Ella literalmente viajó a la Luna y sigue siendo como todos nosotros ".

". "Has viajado todo el camino hasta la luna, ves la Tierra como un pequeño punto, y luego vuelves y estás en una playa con tu perro. Esa es la inmensa gratitud de la vida".

Fotos del reencuentro de Christina Koch, astronauta de Artemis II, con su perrita. Foto: Instagram @astro_christina

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