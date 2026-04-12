¿Impuesto por tener mascotas en México?; conoce dónde y para quiénes aplica

La protección de animales es un tema que ha ganado terreno en los últimos años en México, generando y fortaleciendo leyes que pretenden sancionar y evitar el maltrato y/o abuso animal.

Una de las medidas más "recientes" es la implementación de un Registro Único de Animales de Compañía (RUAC), también conocido como CURP para mascotas, en diversas entidades de la República, como CDMX, Nuevo León, Tamaulipas, Estado de México, Puebla y Veracruz.

Sin embargo, una nueva polémica ha surgido en redes sociales, pues se trata de la implementación de una "cuota de registro" para la creación de un padrón de mascotas.

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Diversos estados han implementado la llamada "CURP de mascotas". Imagen: unsplash

¿Dónde se está implementando esta nueva cuota por tener mascotas?

En Tecate, Baja California, la iniciativa del ayuntamiento por crear un padrón de mascotas en la ciudad, ha generado polémica entre el pueblo.

A través de redes sociales, el Instituto Municipal de Bienestar Animal (IMBAT) anunció que en el nuevo registro para mascotas viene incluido un cobro de 117.31 pesos (1 UMA). El IMBAT afirmó que este monto es de "recuperación", y que la campaña de RUAC es permanente y tiene el objetivo de:

Generar un conteo oficial de mascotas en el municipio

Tener un control de esterilización

Asegurar la vacunación y la salud de los animales

Regular las condiciones de vivienda de las mascotas

Facilitar la localización de mascotas extraviadas

Promover la tenencia responsable

Generar políticas públicas más efectivas en bienestar animal

Ayudar a prevenir el abandono y maltrato

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¿Para quiénes aplica este registro de mascotas en Tecate?

Inicialmente, la directora del instituto, Gabriela Vázquez, declaró que debían ser registradas todas las mascotas de compañía y que el pago de 117 es único por registro, sin importar el número de animales que se dieran de alta.

Sin embargo, a inicios de abril, luego de que la polémica se desatara en redes sociales, el IMBAT emitió una nueva imagen informativa, en la que se aclaró que por ahora, el cobro del registro aplicará únicamente para perros potencialmente peligrosos y sus cruzas, que de acuerdo con la ley son:

Rottweiler

Pitbull Staffordshire

Pitbull Terrier

American Pitbull

Doberman

Akita

Tosa Inu

Mastin Napolitano

Pastor Alemán

Dogo Argentino

Fila Brasileño

Bullmastiff

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Imagen informativa del RUAC y la nueva cuota para perros peligrosos en Tecate, Baja California. Foto: Facebook IMBAT

Polémica en redes sociales por esta cuota en el RUAC

A través de redes sociales cientos de usuarios se han quejado de estas nuevas medidas, defendiendo que es "solo el inicio de un nuevo impuesto" para quienes tienen mascotas o que la atención del ayuntamiento de Tecate debería estar en ayudar a los animales en situación de calle.

Algunos de los comentarios en las publicaciones informativas del IMBAT son:

" Yo no miro beneficio, como dueña de mascotas responsable, están vacunados, esterilizados y dentro de mi hogar, entonces no entiendo en que beneficia este registro ".

". " Los perros o mascotas de casa ya tienen quien los atienda... obligatorio es que volteen a ver a los callejeros que dónde quiera hay muchos, para esterilizar, para control de enfermedades, para evitar que ataquen o muerdan a personas y niños, etc...¡poquito sentido común! ".

". "¿Ahora nos van a 'cobrar' un nuevo impuesto por tener mascotas?".

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