VIDEO: Hombre provoca incendio en vagón del Metro de CDMX; "No se recibió solicitud de apoyo", responde STC

En redes sociales circula el video de un hombre en aparente estado de intoxicación provocando un incendio en un vagón de la Línea B del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

Por medio de la plataforma X, la cuenta @MetroViralMx difundió el video donde se observa a un hombre patear un objeto en llamas, ante la sorpresa de los presentes.

#ULTIMAHORA



Sujeto en estado de Intoxicación provoca Incendio 🔥🔥 dentro de un Tren de Línea B del Metro Ciudad de México 🇲🇽 @MetroCDMX



Usuarios del #MetroCDMX reportan qué venía moneando, pero cuando se quiso prender un cigarro se le prendió su mona adentro del vagón… al… pic.twitter.com/6Gl8HNZjRP — Fan MetroViral (@MetroViralMx) April 11, 2026

Aunado a ello, usuarios aseguraron que el hombre quiso prender un cigarro; sin embargo, ocasionó el incidente.

Metro de CDMX responde a video del percance

Al acumular decenas de comentarios en la publicación, el Sistema de Transporte Colectivo respondió por medio de su cuenta de 'X', argumentando que el percance no fue reportado por los usuarios, ni el personal de seguridad. Aclarando que no se registró ningún daño en los trenes.

"En relación con el video difundido, te informamos que no se cuenta con registro de reporte sobre la situación referida en la Línea B del Metro.

De acuerdo con la revisión operativa, no se reportaron daños en trenes ni incidencias al término del servicio; tampoco se recibió solicitud de apoyo ni activación de la palanca de emergencia.

Pedimos a las personas usuarias reportar de inmediato cualquier situación anómala durante su viaje; su participación es fundamental para fortalecer la seguridad. De igual forma, se refuerzan los dispositivos de vigilancia en trenes, andenes y accesos para inhibir el uso inadecuado de las instalaciones".

El STC aseguró que no se reportó ningún daño en los trenes. Foto: Captura de Pantalla

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