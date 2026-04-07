Salinas Pliego pide no registrar número de celular en México; sugiere sacar línea extranjera

El ecosistema digital en México registra una intensa actividad tras el intercambio de posturas entre dos figuras de alto perfil sobre la seguridad de los datos biométricos y personales.

Todo comienza cuando el creador de contenido Gabriel Montiel (conocido como Werevertumorro) publica una consulta directa en la plataforma X (anteriormente Twitter) expresando su rechazo a vincular su línea telefónica con la Clave Única de Registro de Población (CURP).

Comunicado oficial de Telcel en redes sociales respecto a la polémica de fuga de datos en el registro obligatorio de líneas móviles. Foto: Telcel

En su mensaje, Montiel cuestiona: “Oigan, hay forma de sacar linea extranjera en México y tener un buen plan. No quiero registrar mi celular con curp”.

El respaldo de Salinas Pliego

La respuesta no se hace esperar por parte del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien valida la inquietud del youtuber y recomienda el uso de alternativas tecnológicas internacionales.

Según las declaraciones del presidente de Grupo Salinas, la contratación de servicios extranjeros es una realidad accesible: “Si si hay, puede contratar incluso en línea y los planes funcionan perfectamente bien en México, Estados Unidos y Canadá. No le toma más de 30 minutos y puede escoger el número de donde guste, no le piden nada y es un E SIM que puede tener por años”. Este intercambio ocurre en un contexto de creciente escepticismo ciudadano respecto al manejo de bases de datos gubernamentales.

Foto: Captura de pantalla en X

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El uso de la tecnología eSIM como mecanismo de privacidad

La recomendación de Salinas Pliego se apoya en la adopción de la eSIM (tarjeta SIM embebida), una tecnología que permite activar planes de datos de operadores globales sin necesidad de un chip físico ni de residir en el país de origen del proveedor.

De acuerdo con informes técnicos del portal especializado The Verge, la flexibilidad de las eSIM permite a los usuarios saltar barreras geográficas y regulatorias locales, ya que muchos proveedores internacionales (principalmente de Europa o Estados Unidos) operan bajo marcos legales de privacidad distintos a los latinoamericanos.

El argumento central del empresario para sugerir este cambio radica en una desconfianza profunda hacia las instituciones estatales. En sus propias palabras, Salinas Pliego lanza una advertencia contundente a sus seguidores: “NO REGISTREN SU LÍNEA porque el narco-estado dictatorial los va a extorsionar y venderá sus datos a sus socios del crimen organizado y no los protegerá de nada ni nadie”. Esta postura refuerza la tendencia de usuarios que buscan en el mercado de telecomunicaciones extranjero una capa de protección contra posibles filtraciones de información sensible en territorio nacional.

El post de Salinas Pliego, que ya cuenta con miles de reacciones y compartidos, evidencia una fractura en la relación de confianza entre los usuarios de telecomunicaciones y las normativas vigentes. Mientras el gobierno busca centralizar el control de las líneas, las herramientas de la economía digital global ofrecen rutas de escape para quienes consideran que la privacidad es un derecho que no debe estar condicionado por la identificación oficial.

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