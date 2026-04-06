Beca Rita Cetina 2026: ¿quién recibe su pago HOY, 6 de abril?; entérate aquí

La Beca Rita Cetina ha iniciado oficialmente con la dispersión de recursos de abril. Este depósito, que recibirán las y los beneficiaros inscritos al programa para el ciclo escolar 2025-2026 corresponde al monto del periodo de marzo y abril del año en curso.

Este apoyo económico otorga 1,900 pesos bimestrales a las familias con una hija o un hijo inscrito en nivel secundaria y 700 pesos adicionales por cada menor de la familia inscrito en el mismo nivel escolar.

La beca tiene el objetivo de disminuir la deserción escolar en la educación básica, proporcionando un monto que se pretende ayude a cubrir gastos escolares de las y los estudiantes de México.

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La Beca Rita Cetina está destinada para estudiantes inscritos en escuelas públicas de nivel básico. Foto: Especial

¿Quién recibe su pago de la Beca Rita Cetina HOY, 6 de abril?

De acuerdo con el calendario de pagos oficial, emitido por la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez (CNBBBJ), este lunes 6 de abril le corresponde recibir su pago a las y los beneficiarios cuyo primer apellido comience con la letra "C".

El depósito se realiza directamente a las Tarjetas del Bienestar de los derechohabientes y puede ser retirado sin comisión en cualquier sucursal del Banco del Bienestar, o pagando directamente con la tarjeta en negocios y establecimientos que la acepten.

La dispersión de los pagos de la Beca Rita Cetina para el bimestre de marzo-abril comenzó el pasado miércoles 1 de abril y terminará el próximo jueves 16 de abril.

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Tarjeta del Banco del Bienestar para beca Rita Cetina / Foto:@BecasBenito

El calendario seguirá el orden de pagos escalonados, y en los siguientes días los depósitos se realizarán de la siguiente manera:

Martes 7 de abril: letras D, E y F

y Miércoles 8 de abril: letra G

Jueves 9 de abril: letras H, I, J, K y L

y Viernes 10 de abril: letra M

Lunes 13 de abril: letras N, Ñ, O y P

y Martes 14 de abril: letra R

Miércoles 15 de abril: letra S

Jueves 16 de abril: letras T, U, V, W, X, Y y Z

Calendario de la beca Rita Cetina. Foto: Tomada de la cuenta de X de @mario_delgado

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