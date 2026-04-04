La reproducción del romero a partir de esquejes es una técnica accesible que puede realizarse en casa con materiales simples, siempre que se controlen factores como la humedad, el tipo de sustrato y la selección adecuada de las ramas, según explicó el canal de YouTube 'MiradasBiologicas'.

El proceso comienza con la preparación del sustrato. Se recomienda utilizar tierra negra con baja proporción de materia orgánica y, de ser posible, mezclarla con arena en una proporción de tres partes de tierra por una de arena.

Esta combinación permite una textura más suelta, facilitando el desarrollo de las raíces. Antes de usar la arena, conviene lavarla para reducir posibles concentraciones de sales.

El sustrato puede colocarse en distintos recipientes, como bases de botellas, cajones de madera o baldes plásticos. En todos los casos es fundamental que cuenten con perforaciones en la base para asegurar un drenaje adecuado.

En recipientes más grandes, se puede colocar una malla o tela en el fondo para evitar la pérdida del sustrato.

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Descubre cómo cultivar esta planta. Fuente: Freepik

El uso de baldes de color claro, preferiblemente blanco, contribuye a una mayor entrada de luz, lo que favorece el enraizamiento. Además, estos recipientes pueden funcionar como pequeños invernaderos si se deja espacio libre en la parte superior y se cubren posteriormente con plástico transparente.

Selección y preparación de las ramas

Para obtener esquejes, se deben elegir ramas de plantas en estado vegetativo, es decir, que no estén en floración. Las ramas con presencia de flores o frutos se destinan a esos procesos, lo que reduce su capacidad de enraizamiento.

Se pueden seleccionar tanto ramas alargadas como aquellas con brotes laterales. Las primeras tienden a crecer de forma vertical, mientras que las segundas generan plantas más ramificadas desde el inicio.

El corte debe realizarse en diagonal, por encima de un punto con brotes, utilizando herramientas desinfectadas con alcohol.

Una vez cortadas, se eliminan las hojas de la parte inferior del tallo para exponer zonas donde se desarrollarán las raíces. Mientras se preparan los esquejes, se recomienda mantenerlos en agua para evitar la deshidratación.

El romero tiene múltiples beneficios para el cabello y la piel. Foto: Pexels

Uso de estimulantes de enraizamiento

Existen diferentes productos que pueden aplicarse en la base del esqueje para favorecer la formación de raíces.

Entre ellos se encuentran las hormonas de enraizamiento, que estimulan directamente el desarrollo radicular; la canela, que actúa como barrera frente a microorganismos; y el aloe vera, que aporta nutrientes.

Para aplicar estos productos, se recomienda realizar cortes diagonales que aumenten la superficie de absorción.

En el caso de materiales sólidos, el esqueje debe estar ligeramente húmedo para facilitar la adherencia, evitando introducirlo directamente en el envase original para no contaminar el producto.

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