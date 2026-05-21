Durante la temporada de calor, los ataques de abejas pueden convertirse en situaciones peligrosas, pues en esta época los insectos suelen estar más activos. Aunque las abejas cumplen una función fundamental en el ecosistema, pueden reaccionar de manera agresiva si perciben amenazas cerca de su colmena.

Por ello, conocer qué hacer en caso de ataque de abejas puede marcar la diferencia y ayudar a evitar lesiones graves.

Desde ruidos fuertes, hasta vibraciones en el ambiente pueden desencadenar una reacción defensiva. Asimismo, se sabe que en algunos casos, ciertos olores, perfumes o ropa de colores intensos también puede ser un factor clave para atraerlas.

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Los ataques de abejas se incrementan en época de calor. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

¿Cómo actuar durante un ataque de abejas?

La principal recomendación en un ataque de abejas es mantener la calma y alejarse rápidamente del lugar. De acuerdo con indicaciones de Protección Civil, se sugiere correr en línea recta hacia un sitio cerrado, como un automóvil o una vivienda, ya que las abejas pueden perseguir a una persona durante varios metros.

Se debe tener en cuenta que el veneno de abeja contiene feromonas, que atraen a otras abejas, por lo que no es raro que tras una picadura se produzcan otras si no se abandona el lugar en que se ha producido.

En caso de ataque o aproximación de una colonia de abejas, se recomienda tirarse al suelo y permanecer inmóvil, hasta que se aleje.

Ataque de abejas. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

También es importante:

Proteger el rostro y los ojos con las manos o alguna prenda.

el rostro y los ojos con las manos o alguna prenda. Evitar agitar los brazos , ya que esto puede aumentar la agresividad del enjambre.

, ya que esto puede aumentar la agresividad del enjambre. No intentar esconderse en el agua, porque las abejas suelen esperar cerca de la superficie.

suelen esperar cerca de la superficie. Si la picadura se produce en brazos o piernas, haga un torniquete por encima y aflójelo cada 10 minutos.

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