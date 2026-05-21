La agencia Moody's Ratings rebajó la mayoría de las calificaciones y evaluaciones asignadas a ocho instituciones financiera en el país tras la reducción de la calificación soberana de México a Baa3 desde Baa2 realizada este miércoles.

Las instituciones afectadas son:

BBVA México

Banorte

Banco Santander México

Banamex

Banco del Bajío

Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext)

Nacional Financiera (Nafin)

Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB)

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Moody’s detalló que las calificaciones de depósitos, emisor y deuda de BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext, Nafin e IPAB fueron rebajadas en un escalón. En el caso de Banamex, las calificaciones de depósitos y deuda fueron afirmadas, al igual que las evaluaciones crediticias base de Nafin y Bancomext.

La calificadora también informó que las perspectivas de las calificaciones de largo plazo de depósitos bancarios, emisor y deuda senior no garantizada cambiaron a estable desde negativa para BBVA México, Banorte, Santander México, BanBajío, Bancomext y Nafin. La perspectiva de Banamex permaneció en negativa.

De acuerdo con Moody’s, las acciones de calificación responden a la rebaja de la nota soberana de México, debido a que la calidad crediticia del país influye directamente en las condiciones macroeconómicas y financieras bajo las cuales operan las instituciones financieras.

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La agencia explicó que los bancos mantienen fuertes vínculos con el soberano por su exposición a la economía real y a riesgos sistémicos e institucionales impulsados por el gobierno. Añadió que la menor flexibilidad fiscal, menores expectativas de crecimiento económico, un mercado laboral débil y las incertidumbres relacionadas con el comercio y la certeza jurídica afectan directamente los perfiles crediticios de las instituciones alineadas con el soberano.

La agencia indicó que, aunque los indicadores reportados de calidad de activos se mantienen relativamente sólidos, los riesgos subyacentes han aumentado, reflejados en mayores castigos de cartera y mayores necesidades de provisiones. Añadió que el crecimiento del crédito continuará en un rango de un solo dígito alto, impulsado principalmente por el financiamiento al consumo, mientras que el crédito corporativo seguirá limitado por las débiles condiciones económicas.

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