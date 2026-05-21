La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó convocar a un periodo extraordinario en ambas cámaras a partir del próximo martes 26 de mayo, en el cual se abordarán cuatro reformas, entre las que destacan:

Aplazar elección judicial para el 2028

para el 2028 Integridad de candidaturas para evitar crimen organizado

Nulidad de elecciones por intervención extranjera

Con 26 votos a favor de Morena y sus aliados, así como 10 en contra de la oposición, se contempla que se discuta y en su caso apruebe la iniciativa reforma constitucional de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, la cual aplaza para el primer domingo de junio del 2028 la elección judicial.

Además, la iniciativa presidencial que reforma la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en Materia de Integridad en Candidaturas. Se busca establecer mecanismos que permitan a partidos políticos saber si sus candidatos tienen vínculos con el crimen organizado.

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En el periodo extraordinario también se incluye la iniciativa de reforma constitucional impulsada por el diputado federal morenista, Ricardo Monreal, que introduce una nueva causal de nulidad de elecciones por intervención extranjera.

Además, la iniciativa de Monreal de reforma a la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, relativos a las causales de nulidad de votación recibida en casilla y de nulidad de elecciones federales.

“La nulidad de la elección procederá cuando exista prueba plena y fehaciente de que gobiernos extranjeros, organismos internacionales, entidades privadas extranjeras, personas físicas o morales extranjeras, o cualquier otro ente con origen fuera del territorio nacional, hayan intervenido de manera directa o indirecta en el proceso electoral y dicha conducta resulte grave, dolosa y determinante para el resultado de la elección”, se establece.

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