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Después de que el diputado presentó su renuncia a la militancia de Morena por motivos personales, la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido guinda impuso un veto definitivo en contra del actor, a quien acusó de afectar la imagen del movimiento.

En un comunicado, explicó que el pasado 24 de febrero se inició un procedimiento sancionador en contra de Mayer Bretón, en su calidad de legislador federal, tras solicitar licencia para ingresar al reality show “La Casa de los Famosos”, en donde fue eliminado tras apenas tres semanas de iniciado el programa.

Según determinó Morena, esta decisión afectó la imagen del partido porque el actor interpuso intereses personales sobre los principios del movimiento de la llamada Cuarta Transformación.

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En ese procedimiento, se impuso como medida cautelar la suspensión de los derechos partidarios de Sergio Mayer. Sin embargo, la Comisión de Honestidad señaló que, durante el procedimiento, el diputado no atendió las etapas.

El diputado Sergio Mayer durante su regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com
El diputado Sergio Mayer durante su regreso al Palacio Legislativo de San Lázaro tras ser expulsado del reality show La Casa de los Famosos y solicitar licencia en el pleno. Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro.com

“Esta comisión tuvo conocimiento de que el C. Sergio Mayer Bretón presentó su renuncia a la militancia en Morena, previa resolución de su procedimiento”, indicó.

Por esta situación, se solicitó a las instancias correspondientes del partido la baja del padrón de afiliados y la exclusión del diputado federal para ser candidato de Morena en cualquier proceso de selección.

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De acuerdo con el boletín, la unidad es la principal y única herramienta para la construcción y consolidación del segundo piso de la 4T, encabezado por la presidenta .

em/apr

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