Tras la salida del diputado Sergio Mayer Bretón de la militancia de Morena, EL UNIVERSAL hace un recuento de su paso por el partido guinda.

La legislatura de Mayer comenzó el 29 de agosto de 2024 con vigencia del 31 de agosto de 2027, fecha que no se concretó, según su perfil publicado en el sistema de información legislativa.

Antes de eso, de 2018 a 2021 fungió como diputado federal en la LXIV Legislatura y ejerció la dirigencia de la Comisión de Cultura y Cinematografía; asimismo fue integrante en las comisiones de Ciencia, Tecnología e Innovación; y, Derechos de la Niñez y Adolescencia.

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Durante el año corriente pidió licencia del 17 de febrero al 18 de marzo para reintegrarse al reality show "La Casa de los Famosos", mismo en el que participó durante 2023; acto por el cual, la entonces dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, confirmó que la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) inició un procedimiento de oficio contra el diputado.

Durante su tiempo como militante de Morena, Sergio Mayer presentó nueve iniciativas a la Cámara de Diputados, de las cuales dos fueron desechadas, una retirada y el resto siguen en estado de pendientes.

Entre los temas que presentó se encuentran reformas administrativas, salud, procesos electorales y protección a víctimas de delitos.

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Las dos últimas iniciativas presentadas por Mayer Bretón a la Cámara de Diputados fueron declarar el 4 de septiembre como Día Nacional de Concientización sobre la Enfermedad Renal Poliquística; y adicionar un artículo a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, para regular el acceso a plataformas digitales y canales de contenido, en razón de la edad. Ambas fueron presentadas el 29 de abril y siguen pendientes en comisiones.

En cuanto a sus intervenciones en el pleno, el también actor destacó temas como investigación e inteligencia en Materia de Seguridad Pública, protección de las mujeres libres de violencia y política electoral.

Respecto a sus aspiraciones dentro de la política, Mayer estuvo como invitado en el programa del periodista José Luis Guerra, en donde confesó que le "encantaría ser jefe de Gobierno”. Sin embargo, dejó claro que no se trata de un objetivo inmediato, sino de un plan a largo plazo.

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Fuera de la política, Mayer Bretón es reconocido por desarrollar una carrera como actor, modelo y bailarín; participó en programas de televisión, novelas y reality shows; asimismo fue conductor y productor de diversos programas de TV Azteca.

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cdm