Cancún.— El Grupo Ecologista del Mayab (Gema) señaló a EL UNIVERSAL que la Semarnat carecía de condiciones para evaluar de manera integral el proyecto Perfect Day debido a que la empresa Cielo Soleado S. de R.L. de C.V. —una de las promoventes de las obras— presentó por separado dos Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA), una, correspondiente a la parte terrestre y la otra, a la parte marina.

La primera MIA fue ingresada el pasado 9 de diciembre, dando pie al inicio del Procedimiento de Evaluación del Impacto Ambiental, a cargo de la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental, órgano desconcentrado de la Semarnat.

La segunda MIA, a decir de Ari Adler, representante de Royal Caribbean México, se presentó meses después y, hasta el pasado 31 de marzo, estaba aún en integración del expediente, sin que se hubiera publicado en la Gaceta Ecológica de la dependencia.

Lee también Semarnat dice no a parque acuático en Mahahual

La legislación ambiental mexicana establece que los impactos de un proyecto deben analizarse de manera integral y no fragmentada.

“Por tanto, la Semarnat no puede valorar únicamente una parte del desarrollo terrestre, sin considerar las obras y actividades vinculadas al componente marítimo, particularmente por tratarse de infraestructura relacionada con cruceros y operaciones en una zona cercana al Sistema Arrecifal Mesoamericano”, sostuvo Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de Gema.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.