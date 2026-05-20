El proyecto Perfect Day, de la empresa Royal Caribbean, que se tenía planeado realizar en playas de Mahahual, no fue autorizado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

“Me permito informar que no se va a aprobar el proyecto Perfect Day de Royal Caribbean… sabemos que la empresa está también buscando desistirse del proyecto, pero nosotros, como Semarnat, no lo vamos a aprobar”, dijo ayer la titular de la dependencia, Alicia Bárcena Ibarra.

Durante la presentación del Diagnóstico Básico para la Gestión Integral de los Residuos, la funcionaria indicó que este proyecto no fue avalado por autoridades ambientales, pues pretendía construirse sobre arrecifes. Sin embargo, precisó que la empresa puede buscar otra locación que no afecte a un “sitio maravilloso”.

Lee también Activistas celebran freno de Semarnat a proyecto Perfect Day en Mahahual; "quedan muchas luchas que apoyar", dicen

Tras anunciar que el proyecto no será aprobado, la secretaria de Medio Ambiente dijo que la empresa puede buscar otra locación. Foto: Tomada de video

Su pronunciamiento se dio un día después de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que Semarnat investigaba el impacto que podría provocar el proyecto, para determinar si se concede el permiso de construcción o se busca una alternativa.

“Le pedía a Alicia [Bárcena] que revisara muy bien. No debemos hacer nada que afecte a esa zona, que tiene un equilibrio ecológico muy importante y particularmente para los arrecifes, Semarnat está haciendo un análisis muy detallado”, explicó la Mandataria.

Afirmó que “el gobierno no va a hacer nada que ponga en riesgo el ecosistema en esa zona”, y si el proyecto afecta la zona, podría buscar una reubicación.

Lee también Caso “Perfect Day"; ellos son Jason Liberty y Michael Bayley, los directivos de Royal Caribbean detrás del megaproyecto en Mahahual

El 12 de mayo pasado, la Semarnat indicó que continuaban las observaciones relacionadas con infraestructura proyectada, medidas de mitigación ambiental y posibles impactos sobre ecosistemas costeros y marinos ante la construcción de este complejo turístico. Explicó que las decisiones en materia ambiental se toman con base en criterios técnicos, jurídicos y científicos, privilegiando la protección de los ecosistemas y el interés público.

Celebran el anuncio

Grupos ecologistas de Quintana Roo celebraron el anuncio.

“Nos congratulamos de la decisión de la Semarnat por cumplir con la ley. Creo que es muy importante a estas alturas que la secretaría no apruebe el proyecto Perfect Day”, indicó Araceli Domínguez, del Grupo Ecologista del Mayab (Gema).

La ambientalista destacó la participación de la comunidad a nivel local, nacional e internacional para detener proyectos que pueden generar impactos severos a nivel ambiental y social en sitios frágiles, como Mahahual.

“Ese proyecto no se podía aprobar de ninguna manera. La manifestación de impacto ambiental no se entregó de manera integral”, subrayó.

Lee también Protesta por "Perfect Day": convocan reunión para proteger Mahahual en CDMX; ¿cuándo y a qué hora será?

La abogada de Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS), Irma Morales, calificó la decisión como una gran victoria para Mahahual.

“Estamos muy contentas por el pronunciamiento de la Secretaría de Medio Ambiente, muy contundente. Es una victoria para los ecosistemas de Mahahual.

“Sin duda alguna, la fuerza colectiva ayudó muchísimo en esto”, dijo y agregó que esperan el resolutivo correspondiente para oficializar el anuncio.

El Proyecto

Perfect Day Mahahual era un proyecto de la empresa Royal Cari- bbean; fue anunciado a finales de 2024 por Michael Bayley, presidente y CEO de la empresa. La inversión se estimó en mil millones de dólares.

Lee también No había condiciones para evaluar proyecto Perfect Day de Royal Caribbean, señala grupo ecologista

El parque consideraba la construcción de 30 toboganes —entre ellos el Jaguar’s Peak, que sería el más alto del continente—, seis albercas, el río artificial más largo del mundo, tres playas, 12 puntos de alimentos y 24 bares para los viajeros de los cruceros de Royal Cari-bbean, su inauguración estaba prevista para otoño de 2027.

Todo esto sería construido en Mahahual, en el sur de Quintana Roo, en un predio con una superficie total de 82.58 hectáreas, además de 404.88 metros cuadrados correspondientes a la zona federal marítimo terrestre. La costa de Mahahual tiene numerosos arrecifes que forman parte de la Barrera Arrecifal Mesoamericana.

En noviembre pasado, el Cabildo del municipio de Othón P. Blanco, al que pertenece Mahahual, aprobó el cambio de uso de suelo en el terreno señalado para este proyecto.

Ante esto, la asociación Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano (DMAS) presentó una serie de amparos contra el proyecto y la resolución del Cabildo, que en su mayoría fueron desechados.

Lee también Mahahual: del pueblo pesquero al proyecto turístico polémico de Royal Caribbean

El 2 de febrero, el Juzgado Sexto de Distrito, radicado en Quintana Roo, concedió la suspensión definitiva por el cambio de uso de suelo aprobado por el Cabildo.

Sin embargo, dos meses después dicha suspensión fue desestimada, pues un tribunal consideró que la solicitud de amparo estaba fuera de tiempo y que DMAS no era afectado directo, al no radicar en Mahahual.

En enero pasado, la Profepa clausuró las obras que se llevaban a cabo en el lugar, que consistían “en el relleno y compactación de un camino rústico en una zona de vegetación costera de selva baja con presencia de manglar, así como trabajos de demolición y recolección de escombro, sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental emitida por la autoridad federal competente”.

La organización ecologista Greenpeace advirtió que este proyecto representaba la privatización de la naturaleza en destinos turísticos altamente demandados y la autorización reiterada de proyectos que dañan los ecosistemas.

Lee también Semarnat analiza megaproyecto "Perfect Day" en Mahahual, dice Sheinbaum; garantiza "no hacer nada que afecte al ecosistema"

En los últimos días crecieron las manifestaciones en contra del proyecto. Se convocó a una protesta este jueves 21 de mayo. Una petición en línea, promovida por Greenpeace para detener el proyecto, había sumado hasta la tarde de ayer 803 mil 299 firmas.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.