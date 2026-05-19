Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

El diputado Sergio Mayer Bretón presentó su renuncia irrevocable a su militancia en Morena, el pasado 15 de mayo, por lo que solicitó que se cancele su registro en el padrón nacional.

“La presente denuncia obedece a diversos motivos de carácter personal, y constituye una declaración de voluntad, que surte efectos inmediatos”, refiere el documento entregado a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena.

Mayer, a través de su cuenta de X, le agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum el apoyo y ofreció su respaldo ante cualquier circunstancia que se llegue a presentar.

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@Claudiashein

Mi admiración, mi cariño y mi gratitud siempre, cuente ustedes conmigo en cualquier circunstancia incondicionalmente — Sergio Mayer B. (@SergioMayerb) May 20, 2026

La Comisión antes mencionada suspendió sus derechos partidistas porque solicitó licencia a su cargo en la Cámara de Diputados para participar en un reality show, lo que también causó molestia de algunos diputados morenistas que pidieron su expulsión del partido.

Mayer Bretón fue diputado federal por primera vez, por Morena, de 2018 a 2021; perdió la reelección, y en diciembre de 2023 se unió a la campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En 2024, Luis Morales Flores, comerciante de la Central de Abastos, ganó la diputación federal por tómbola en Morena, pero se la dieron a Sergio Mayer, quien agradeció a la presidenta Sheinbaum “por la confianza”.

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Tuvimos un gran diálogo con comunicadores y concluimos que la verdadera información se recoge en el territorio, no en los escritorios. Reconocemos la labor de estos medios que con creatividad y convicción, generan conciencia y… pic.twitter.com/WIXX5OwNtF — Morena (@PartidoMorenaMx) May 20, 2026

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