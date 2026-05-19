Royal Caribbean lamenta freno a Perfect Day México; empresa insiste en mantener inversión en Mahahual

Luego de que la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, anunció el freno a su nuevo destino vacacional: Perfect Day México, Royal Caribbean lamentó la decisión.

El proyecto buscaba conectar a los cruceristas con Mahahual, Quintana Roo, y prometía crear 4 mil empleos directos en las etapas de construcción y operaciones.

"Lamentamos la decisión de la Semarnat (Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales), pero respetamos a las autoridades ambientales de México. Mahahual es un lugar especial que merece cuidado y protección”, indicó este martes la naviera a EL UNIVERSAL.

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“Seguimos creyendo en México y nos sentimos optimistas respecto al potencial de llevar adelante nuestra inversión responsable. En las próximas semanas, sostendremos un nuevo diálogo con diversos actores para avanzar de una manera que genere prosperidad compartida mediante el desarrollo de infraestructura ambiental esencial, la creación de miles de empleos locales y programas comunitarios que apoyen a la población de México", señaló.

Las acciones de la empresa, que capitanea el estadounidense Jason Liberty, cayeron por tercera jornada consecutiva y acabaron este martes en 247 dólares en la bolsa de valores de Nueva York, el nivel más bajo desde el pasado 17 de noviembre.

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