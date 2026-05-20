Más Información

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

Trump va contra las remesas; endurece control financiero en EU con orden para que bancos revisen ciudadanía de clientes

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Inculpación de EU a Raúl Castro, una "acción política" sin "basamento jurídico": Díaz-Canel; actuó "en legítima defensa, dice

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Audomaro, detrás de la carrera del general Mérida; ambos son expertos en inteligencia militar

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

Maru Campos rechaza ignorar llamada de Sheinbaum; “la presidenta tiene mi celular”, afirma tras polémica por agentes de la CIA en Chihuahua

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

En Michoacán lidera Morena; Movimiento del Sombrero, segundo

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Los pasos de Andy López Beltrán en Morena; afiliaciones masivas y poca transparencia marcan su gestión

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

Crisis en Sinaloa obliga a nuevos perfiles políticos; Jorge Álvarez Máynez destapa posibles aspirantes de MC a la gubernatura

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

INE avala requisitos de Somos México; organización confía en obtener registro como partido político

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Sergio Mayer renuncia a Morena; alude motivos personales

Montiel y Alito protagonizan pleito en redes sociales; dirigentes partidistas intercambian acusaciones de "narcopolítica"

Montiel y Alito protagonizan pleito en redes sociales; dirigentes partidistas intercambian acusaciones de "narcopolítica"

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

EU sanciona a individuos y entidades ligados a Cártel de Sinaloa; es por lavado de dinero para el grupo criminal

El gobierno de imputó al expresidente de , Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, por cargos de asesinato en relación con el derribo de dos aviones civiles estadounidenses hace 30 años, según anunciaron hoy las autoridades.

Castro, de 94 años, está siendo acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal federal Jason Reding Quinones, el subdirector del FBI, Christopher Raia, la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, subieron al escenario para anunciar los cargos contra el anciano líder comunista.

Blanche indicó que los cargos que presentó contra el expresidente cubano por asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: "si matas estadounidenses, te perseguiremos".

Lee también

En la imputación se alega que Raúl Castro, quien era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, en el que murieron cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. También hay otros acusados ​​imputados en la acusación formal.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba el jueves pasado para reunirse con funcionarios del gobierno cubano.

Entre los demás cubanos acusados ​​por el Departamento de Justicia estadounidense junto con Raúl Castro se encontraban los aviadores presuntamente implicados en el derribo.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez fueron acusados ​​cada uno de ellos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Telcel y AT&T registran tu línea SIN permiso Diputado lanza grave alerta por CURP Biométrica. Foto: Canva / RENAPO

¿Telcel y AT&T registran tu línea SIN permiso? Diputado lanza grave alerta por CURP biométrica

Visa americana/ iStock

El error ‘fatal’ por el que pueden negarte la visa americana bajo la sección 212(a)

Memorial Day. Foto: iSTOCK-vadimrysev

Memorial Day 2026: Qué es el Día de los Caídos, su historia, origen y por qué se celebra en Estados Unidos

Examen de inglés. Ciudadanía. iStock/ mediaphotos

Preguntas de la entrevista de ciudadanía estadounidense y qué saber sobre el trámite

Miami. Foto: Gemini

Playas, fuegos artificiales y cultura: Miami anuncia su gran celebración por los 250 años de Estados Unidos