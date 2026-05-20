EU imputa al expresidente cubano Raúl Castro; lo acusa de asesinato y conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses

El gobierno de Estados Unidos imputó al expresidente de Cuba, Raúl Castro, hermano de Fidel Castro, por cargos de asesinato en relación con el derribo de dos aviones civiles estadounidenses hace 30 años, según anunciaron hoy las autoridades.

Castro, de 94 años, está siendo acusado de asesinato, conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses y destrucción de una aeronave.

El fiscal general interino de Estados Unidos, Todd Blanche, el fiscal federal Jason Reding Quinones, el subdirector del FBI, Christopher Raia, la senadora estadounidense Ashley Moody y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, subieron al escenario para anunciar los cargos contra el anciano líder comunista.

Blanche indicó que los cargos que presentó contra el expresidente cubano por asesinato de cuatro aviadores muestran que el presidente Donald Trump está comprometido con el principio de: "si matas estadounidenses, te perseguiremos".

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En la imputación se alega que Raúl Castro, quien era ministro de Defensa en ese momento, ordenó el ataque, en el que murieron cuatro hombres, entre ellos tres ciudadanos estadounidenses. También hay otros acusados ​​imputados en la acusación formal.

El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a Cuba el jueves pasado para reunirse con funcionarios del gobierno cubano.

Entre los demás cubanos acusados ​​por el Departamento de Justicia estadounidense junto con Raúl Castro se encontraban los aviadores presuntamente implicados en el derribo.

Lorenzo Alberto Pérez-Pérez, Emilio José Palacio Blanco, José Fidel Gual Barzaga, Raúl Simanca Cárdenas y Luis Raúl González-Pardo Rodríguez fueron acusados ​​cada uno de ellos de conspiración para matar a ciudadanos estadounidenses.

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