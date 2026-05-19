El oficio del Instituto Nacional Electoral (INE) en el que reconoce oficialmente que la organización Somos México cumplió con los requisitos de asambleas distritales y afiliaciones representa, de según sus dirigentes, un avance determinante en su ruta hacia el registro como Partido Político Nacional, debido a lo que, sostienen, no existe impedimento técnico para que el Consejo General apruebe su constitución en la sesión del próximo 25 de junio.

En conferencia de prensa, el dirigente de Somos MX, Guadalupe Acosta Naranjo, acompañado por Emilio Álvarez Icaza, Edmundo Jacobo Molina, María José Gómez Mont, Mariana González Torres, Leobardo Alcalá Padilla, Roberto Heycher Cardiel y Amado Avendaño, presentó el documento del INE y aseguró que la organización ha cumplido con los requisitos establecidos en la ley, mientras que el proceso de fiscalización continúa en revisión por parte de la autoridad electoral.

Los integrantes de este movimiento señalaron que confían en el dictamen final de la Unidad Técnica de Fiscalización y de la Comisión de Fiscalización del INE, al destacar que han entregado informes mensuales de gastos, atendido observaciones y permitido la revisión permanente de sus cuentas por parte de auditores designados por el Instituto.

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De acuerdo con lo expuesto, el Consejo General del INE deberá resolver el 25 de junio qué organizaciones obtendrán registro como partido político nacional, escenario ante el cual Somos México afirmó tener expectativas favorables con el objetivo de convertirse en una nueva opción de participación política.

Acosta Naranjo sostuvo que el Instituto Nacional Electoral reconoce el cumplimiento “con creces” de los requisitos de asambleas y afiliaciones, e incluso afirmó que las cifras podrían incrementarse. Bajo ese argumento, consideró que la organización ya cuenta con el derecho a obtener el registro, y llamó a evitar cualquier intervención del Poder Ejecutivo en las decisiones de la autoridad electoral.

“El niño ya nació, sólo falta el acta de nacimiento”, comentó, al tiempo que advirtió que, de no concretarse el registro, continuarán en la vía política y jurídica. También aseguró que existen impugnaciones en curso relacionadas con el reconocimiento de asambleas y afiliaciones, las cuales —dijo— han sido certificadas por personal del INE como fedatarios.

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La organización anunció además que publicará en su página de internet las actas de las asambleas distritales como ejercicio de transparencia.

En otro tema, Emilio Álvarez Icaza informó acerca de las actividades internacionales de la agrupación, incluyendo reuniones con comunidades mexicanas en Houston, Texas, y una agenda de visitas a Canadá y Estados Unidos con organizaciones civiles y legisladores, para abordar temas de derechos humanos, seguridad y democracia.

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Durante la conferencia, Guadalupe Acosta Naranjo también se refirió a la relación bilateral México–Estados Unidos y a recientes solicitudes de detención con fines de extradición de funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, cuestionando lo que calificó como un “doble rasero” del gobierno federal en la aplicación de la ley. Sus señalamientos no fueron acompañados de pruebas adicionales en la conferencia.

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Asimismo, criticó la política de seguridad y el manejo de casos judiciales por parte del gobierno federal, al tiempo que llamó a incluir un capítulo de combate conjunto a la corrupción y el crimen organizado en el marco del T-MEC.

Finalmente, los dirigentes de Somos México reiteraron su respaldo a distintas autoridades estatales y su disposición a participar en movilizaciones civiles y pacíficas, además de cuestionar la reforma judicial impulsada por el gobierno federal, la cual consideraron inviable en sus términos actuales y con problemas de fondo y forma.

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