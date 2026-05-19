Aliza Chelminsky, presidenta del Comité de Transparencia de la Cámara de Diputados, convocó a una reunión extraordinaria, hoy a las 14:00 horas, para revertir la reserva de cinco años de la información de los 369 candidatos que participaron en la elección de tres consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE).

La modificación incluirá crear un micrositio para alojar las versiones públicas de los documentos entregados por los candidatos para participar en el proceso de selección, excepto los datos personales.

La reserva fue aprobada el pasado 15 de mayo, y cuatro días después de quitará, después de que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, envió una carta al Comité para solicitar que se transparenten los documentos.

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Chelminsky detalló que en la reunión también resolverán cinco nuevas solicitudes de acceso a la información para conocer datos del proceso por el cual se eligió a Arturo Manuel Chávez López, Frida Denise Gómez Puja Blanca y Yasajara Cruz García.

“Lo que proponemos en esta reunión extraordinaria es hacer versiones públicas de todos los expedientes, de todos los documentos que forman parte del expediente de evaluación de los consejeros, de los exámenes que se hicieron a los consejeros”, explicó la presidenta del Comité de Transparencia.

Refirió que la reserva de la información por cinco años se basó en resoluciones del extinto Inai, de los años 2020 y 2023, que avaló reservar los exámenes de los candidatos.

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“La mayor parte de la información es pública, lo que en realidad pensamos reservar era el tema de los exámenes, utilizando un precedente de los años 2020 y 2023, donde ya el Inai había autorizado para que se reservara los exámenes. Entonces, utilizamos ese expediente para decir: vamos a reservar los exámenes”, manifestó.

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