Tres ejemplares de lobo mexicano, especie en riesgo de desaparecer del medio silvestre, fueron liberados en el municipio de Casas Grandes, en el estado de Chihuahua.

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó en un boletín que los animales liberados son una hembra y dos machos, con edades entre los dos y los tres años, en condiciones óptimas de salud.

Los lobos cuentan con un collar especializado que permitirá obtener localizaciones en intervalos fijos de manera permanente; además, incluye un sistema de alertas automáticas para detectar eventos de mortalidad o patrones de movimiento inusuales.

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Además, detalló que estos lobos fueron remitidos por el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos, para su posterior liberación. La recepción se realizó el 8 de mayo en el Recinto Fiscalizado ubicado en el Puente Internacional Zaragoza Ysleta de Ciudad Juárez.

Tres ejemplares de lobo mexicano fueron liberados en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Foto: Profepa

De acuerdo con la autoridad ambiental, los tres ejemplares forman parte de un programa de recuperación del lobo mexicano denominado “Plan de Trabajo para el monitoreo integral y fomento de la coexistencia del Lobo Mexicano”.

Según la verificación realizada por Profepa, se cumplió con los requisitos establecidos por la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre (CITES), de la cual México forma parte.

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La liberación se realizó en el predio “Los Nogales”, del municipio de Casas Grandes, en colaboración con la Fundación Tonkawa.

Cabe resaltar que el lobo mexicano, cuyo nombre científico es Canis lupus baileyi, se encuentra listado en la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, lo que significa que está en riesgo bajo la categoría “probablemente extinto en el medio silvestre”.

“La Profepa continuará apoyando estas acciones dándole prioridad a la atención y liberación de los trámites, toda vez que se trata de ejemplares vivos”, garantizó la dependencia federal.

Tres ejemplares de lobo mexicano fueron liberados en el municipio de Casas Grandes, Chihuahua. Foto: Profepa

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