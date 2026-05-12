Morelos, Estado de México.- Tras detectar irregularidades en materia forestal provocando una superficie afectada por la remoción de vegetación es de 6 mil 400 metros cuadrados, además del aprovechamiento de 60 árboles fuera del área autorizada, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) impuso dos clausuras totales temporales y una suspensión total temporal de actividades en distintos predios del Estado de México.

El primero de ellos en el paraje Loma de la Manzana, en el municipio de Morelos, Estado de México, donde personal de la Profepa realizó una visita de inspección en materia forestal.

Durante el recorrido, observaron la remoción total de vegetación natural en una superficie aproximada de mil 400 metros cuadrados, derivada de la ampliación de la frontera agrícola hacia una zona de bosque.

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Asimismo, detectaron trabajos de arado y cultivo de haba, así como afectaciones a áreas previamente deforestadas, al no acreditarse la autorización en materia de cambio de uso de suelo en terrenos forestales, se impuso como medida de seguridad la clausura total temporal de las actividades.

En otra acción, en el municipio de Valle de Bravo, la PROFEPA llevó a cabo una visita de inspección al proyecto denominado “La Encina, Avándaro”,durante la diligencia, no se presentó persona responsable para atender la orden de inspección, por lo que se determinó imponer la clausura total temporal de las obras y actividades.

Profepa clausura predios en Edomex por daño ambiental. Foto: Especial

En el sitio se observó la remoción de la cubierta vegetal en una superficie aproximada de 5,000 metros cuadrados, con afectación a los estratos arbóreo, arbustivo y herbáceo, mediante el uso de maquinaria pesada.

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Por último, en el ejido El Contadero, municipio de Zinacantepec, se realizó la suspensión total temporal del aprovechamiento forestal maderable, debido a irregularidades en el manejo silvícola.

Durante la inspección, se constató el aprovechamiento de 60 árboles de pino (Pinus hartwegii), con un volumen total de 270.1 metros cúbicos, fuera del área de corta autorizada.

La Profepa informó que dará seguimiento a los procedimientos administrativos que en cada caso y realizará las diligencias necesarias para verificar el cumplimiento de las medidas de seguridad impuestas, así como para promover la reparación del daño ambiental ocasionado.

LL