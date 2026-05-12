Metepec, Méx.— Tras un video difundido en redes sociales en el que se observa a un grupo de policías municipales agredir a un ciclista, el comisario de Seguridad Pública de Metepec, Jesús Ramírez Manzur informó que tres elementos involucrados están identificados y fueron separados de su cargo.

“Desde este momento, los elementos se encuentran separados de su cargo, la instrucción de nuestro presidente es clara; no se permitirá que ningún funcionario público abuse de su posición y menos aun tratándose de policías que tienen la responsabilidad y el deber de cuidar y proteger a la ciudadanía”, señaló a través de un video.

El funcionario refirió que la investigación correspondiente ya se encuentra en marcha para determinar de manera precisa los hechos y fincar las responsabilidades a quienes corresponda.

“De igual manera, la orden de nuestro presidente es que se haga contacto con la persona afectada y darle acompañamiento en todo momento en el proceso. En Metepec no permitiremos actos en contra de la seguridad de la ciudadanía”, agregó.

En las imágenes, se observa que dos unidades de la policía municipal interceptaron a un individuo a bordo de una bicicleta y lo golpean para después dejarlo ir.

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