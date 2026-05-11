Tras darse a conocer el hallazgo de seis cadáveres dentro un vagón de carga en Texas, de los cuales tres son de nacionalidad mexicana, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) indicó que da seguimiento al caso, a través del consulado de México en Laredo.

Indicó que el Departamento de Policía de esa ciudad notificó el hallazgo de seis personas migrantes fallecidas en el interior de una caja seca transportada vía ferrocarril: "Las autoridades confirmaron la nacionalidad mexicana de tres de las personas; las restantes están en proceso de identificación".

"Se estableció contacto con el subjefe del Departamento de Policía de Laredo, encargado de la investigación, quien confirmó el suceso e indicó que están a la espera de los resultados del médico forense", detalló.

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La SRE, a cargo del canciller Roberto Velasco, garantizó que se mantendrá contacto con las familias de las personas mexicanas identificadas para brindarles asistencia consular, así como para concretar la eventual repatriación de sus restos a México y el acompañamiento legal correspondiente.

"Este Consulado General continuará dando seguimiento puntual al caso y mantendrá comunicación permanente con las autoridades competentes para conocer el avance de las investigaciones y contribuir al esclarecimiento de los hechos", dijo la representación.

El Gobierno de México, a través de la SRE, expresó sus condolencias a las familias de las personas fallecidas y reiteró su compromiso de brindar asistencia y protección consulares.

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