La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo indicó que a cualquier persona migrante que llegue a la frontera con Estados Unidos se le ofrece atención con la estrategia “México te abraza” y con la “Tarjeta Bienestar Paisano”, para que puedan llegar a su destino sin complicaciones económicas.

“Ese es el apoyo que tenemos y siempre desde los consulados en caso de que la familia haya sido separada, se entra en contacto de manera inmediata con la familia para que sepa que su familiar llegó con bien. (...) Sigue México te abraza y se les apoya de manera integral, incluso con ofrecimientos de empleo con los gobiernos de los estados y la iniciativa privada”, detalló.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, explicó que el gobierno federal ha reducido los centros de atención porque tenían un albergue incorporado, ya que la mayoría de las personas no se quedan en los albergues, sino que recibe la atención y prefiere ser trasladado a su lugar de origen o algún otro lado.

“Y les apoyamos también con el transporte. Pero todo lo que son los servicios que se otorgan por el Gobierno de México, incluido en la tarjeta paisano, que les da recursos económicos para poder pues tener algo de recurso económico (...) Además de la carta de repatriación, se le da un apoyo integral incluido y un aseguramiento al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de manera gratuita por un tiempo”, indicó.

