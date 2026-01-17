Del total de extranjeros que se encuentran en México por situaciones de movilidad forzada y que solicitan refugio por razones humanitarias, apenas 3% de ellos reciben la protección del gobierno de México.

De acuerdo con el Plan Estratégico del INM 2025-2030, entre el 1 de octubre de 2024 y el 30 de junio de 2025 se entregaron tan sólo 5 mil 191 tarjetas por razones humanitarias, siendo que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) en este mismo periodo registró 142 mil 145 solicitudes.

Se trata de extranjeros que vienen huyendo de sus países por cuestiones de violencia, persecución política, violaciones de derechos humanos o desastres naturales.

Durante el primer semestre de 2025 México otorgó apenas 4 mil 129 tarjetas de visitante por razones humanitarias (TVRH) a personas extranjeras que permanecen en el país bajo distintos aspectos legales.

Según el Boletín de Estadísticas Migratorias, del total de beneficiarios 2 mil 191 fueron mujeres y mil 938 hombres, una diferencia leve, pero que evidencia que las mujeres migrantes representan una parte importante de quienes buscan protección humanitaria en México.

De esas tarjetas, 4 mil 70 correspondieron a migrantes de América, y de ellas, 3 mil 284 fueron para personas originarias de Cuba, lo que representa más de 79% del total nacional.

De acuerdo con organizaciones no gubernamentales, activistas en pro de los derechos migrantes y académicos, quienes vienen huyendo de sus países se enfrentan en México a un limbo legal y a una situación de vulnerabilidad frente a la burocracia, desdén y políticas del Instituto Nacional de Migración (INM) y de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.

La organización Derechos Humanos Integrales en Acción (DHIA) señala que a nivel nacional se ha detectado un retraso en la recepción, seguimiento y resolución de estas necesidades.

En el informe Migración y Derechos Humanos en Ciudad Juárez la DHIA subraya que las principales violaciones a los derechos de las personas en movilidad forzada en México son deportaciones irregulares, hostigamiento de autoridades, fallas en el debido proceso, extravío de pertenencias, extorsión e incumplimiento en informar debidamente a los extranjeros.

La organización destaca que a raíz del cambio de la titular del Poder Ejecutivo en México y dados los acontecimientos sistemáticos de violaciones de Derechos Humanos que se vivieron en el manejo de la política migratoria, como la tragedia en la estación migratoria de Ciudad Juárez, donde fallecieron 40 extranjeros en marzo de 2023, se especuló un cambio positivo en la operatividad del INM.

Sin embargo, el cambio de titular de esta institución por la salida de Francisco Garduño y la llegada de Sergio Salomón Céspedes, sumado a los impactos de la política migratoria en Estados Unidos, han generado que durante 2025 las personas en situación de movilidad forzada se vean cada vez más vulneradas.

Detalla que los casi 150 mil extranjeros que solicitaron tarjetas por razones humanitarias del 1 de octubre de 2024 al 30 de junio se enfrentan a tiempos sumamente prolongados para la notificación de admisión o no del proceso de reconocimiento de la condición de refugiado.

También la negativa a la expedición de la tarjeta de visitante por razones humanitarias correspondiente a todos los solicitantes con un proceso activo.

La coordinadora del Programa de Asuntos Migratorios de la Universidad Iberoamericana, Margarita Núñez, expuso que se registraron 58 mil 800 solicitudes de asilo en México en 2025 sólo al corte del mes de septiembre, de acuerdo con datos de la Acnur.

“De ellas, sólo entre 15% y 20% son resueltas positivamente, lo que deja en la indefensión a un gran número de personas que huyen de la violencia y persecución política de países de América Latina y el Caribe”, dijo en entrevista con EL UNIVERSAL.

“Es una situación muy preocupante, porque este tipo de migración, de personas que huyen de la violencia y persecución política de países como Haití, Venezuela, Colombia, El Salvador, Honduras, Nicaragua, entre otros, no logran el asilo, el estatus de refugiados a pesar del discurso del actual gobierno mexicano que asegura ser una política humanista que, en los hechos, no existe”, expuso.

Por el contrario, comentó, hay recortes presupuestales a la Comar y no se garantiza la protección de este éxodo que huye de la violencia, ni tampoco se da acceso a servicios de salud, educación, ni al trabajo.

Relató que desde hace una década se ha incrementado este tipo de migración forzada por la violencia, que incluye a periodistas, activistas, exjueces, líderes de partidos que huyen de amenazas y persecución en la región.

Al respecto, el activista y director del albergue para migrantes Ágape, con sede en Tijuana, Albert Rivera, dijo que en esa estancia hay colombianos que tienen meses esperando a la burocracia del INM y de otras instancias.

“Al parecer las autoridades migratorias mexicanas actúan y otorgan esos permisos sólo cuando hay luz verde de parte del gobierno de Washington y por eso son los embudos que existen en estos trámites”, dijo a EL UNIVERSAL.

“Ello es para evitar problemas políticos y amenazas de frenar la renegociación del T-MEC”, apuntó.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova, con sede en Tapachula, ha expuesto la “grave preocupación del deterioro institucional de la Comar, lo cual afecta el acceso a derechos fundamentales de las personas migrantes, como el procedimiento de asilo en el sureste mexicano”.

La reestructuración de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, derivada de la falta de recursos económicos, ha provocado la reducción de personal operativo y de traducción.

Esto, señaló, impacta en diversas áreas de la institución, generando retrasos significativos en los procesos de admisión, las entrevistas de elegibilidad y las resoluciones. Como consecuencia, los procedimientos se prolongan hasta por más de un año, en contravención a lo establecido por la legislación.