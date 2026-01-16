México sigue siendo la esperanza del mundo, afirma Sheinbaum; destaca elección judicial

"México sigue siendo esperanza del mundo", declaró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al destacar la elección judicial y la figura indígena de Hugo Aguilar, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Al encabezar el Programa Pensión Mujeres Bienestar y Pensión Adultos Mayores en Tlalnepantla, Sheinbaum Pardo expresó que desde la Presidencia de la República se lucha por la justicia social porque "no se nos ha olvidado de dónde venimos".

Al señalar los 36 años del periodo neoliberal, la Mandataria federal mencionó a los expresidentes de México, desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, quienes recibieron abucheos y rechiflas por parte de los y las asistentes.

Afirmó la titular del Ejecutivo federal que el expresidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a cambiar el rumbo del país en 2018, cuando llegó a la Presidencia y después continuó la transformación.

"Estamos juntos porque no hay divorcio entre pueblo y gobierno", aseguró.

"México es un país libre, independiente y soberano, no somos colonia de nadie ni protectorado de nadie", expresó también en el marco del reciente amago del mandatario estadounidense Donald Trump de un ataque por tierra a los cárteles.

La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que es muy importante que el pueblo esté pendiente que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre.

"Cero corrupción en la cuarta transformación", reiteró.

"Vamos muy bien y vamos a ir mejor", agregó al señalar que en el Estado de México hubo mucho abandono.

La gobernadora Delfina Gómez agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum por el apoyo para la entidad y su presencia para reafirmar el respaldo a los sectores más vulnerables.

Mario Delgado, secretario de Educación, destacó la construcción de preparatorias que queden cerca de sus casas para que no dejen de estudiar, así como becas, ciberbachilleratos y la reconversión de secundarias en municipios del oriente del Estado de México.

Alejandro Svarch, director del IMSS-Bienestar, anunció la inauguración este año del hospital Valle Ceylan, como "respuesta" a una demanda histórica en salud.

Además, este hospital será cede del Centro Estatal para la Atención Renal en el Oriente del Estado de México.

