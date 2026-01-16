Más Información
Sheinbaum dice que siempre ha rechazado participación de EU contra el narco en México; destaca coordinación en seguridad
Reportan activación del 98.1% de altavoces en CDMX por sismo de 5.3 grados de este 16 de enero; no se registran afectaciones
Harfuch descarta expansión del Tren de Aragua en México; opera de forma limitada y vinculada a grupos locales
Volcadura de autobús deja 30 heridos en zona montañosa de Veracruz; conductor perdió el control de la unidad y cayó a un barranco
Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, celebró la ley contra la extorsión recién aprobada en la entidad porque, dijo, va a permitir la alineación del del gobierno estatal con la ley nacional.
En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este vienes 16 de enero desde el Edomex, Gómez indicó que se avalúan otros perfiles en su gabinete, tras la llegada de Juan Hugo de la Rosa como nuevo secretario de Movilidad.
Indicó que los cambios en su gabinete obedecen en ocasiones a las necesidades que tiene el estado para fortalecer algunas áreas.
Lee también ¿Por qué llega De la Rosa al gabinete de Delfina Gómez?
“En otras situaciones, porque precisamente los propios funcionarios tienen ya otra intención de hacer un alto y virar (...). Y por otro lado, también porque hay una evaluación. En el caso del día de ayer (con la llegada de De la Rosa) fue precisamente porque hay compañeros que ya tenían intención de aspirar a otra función (...).
“Vamos a seguir evaluando, seguir comentando y va a haber otros”, dijo.
La gobernadora mexiquense reconoció como “profesionales” a quienes han salido de su gabinete y a los nuevos funcionarios les pidió honestidad, transparencia, responsabilidad, compromiso y visión para el servicio.
Por unanimidad, las y los integrantes de la Comisión Legislativa de Procuración de Administración de Justicia aprobaron expedir la Ley para Prevenir, Atender y Combatir los Delitos en materia de Extorsión y Delitos Vinculados del Estado de México: que la extorsión se persiga de oficio y reformas para que se atienda con un enfoque prioritario y diferenciado el “cobro de piso”.
Reforma electoral: Sheinbaum va por mayor fiscalización de recursos; busca evitar intervención del crimen organizado en elecciones
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
nro/apr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]