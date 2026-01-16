La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido la participación directa de sus agencias de seguridad e incluso de fuerzas militares —entre ellas la Agencia Central de Inteligencia (CIA)— en operativos contra el crimen organizado en México; sin embargo, subrayó que su administración ha rechazado de manera reiterada esa posibilidad.

Durante su conferencia matutina, la mandataria fue cuestionada sobre un reporte publicado por The New York Times, en el que se señala que el gobierno del presidente Donald Trump ha intensificado la presión sobre México para permitir que fuerzas militares estadounidenses ataquen laboratorios de fentanilo en territorio nacional, de acuerdo con funcionarios de ese país.

Al respecto, Sheinbaum aclaró que si bien existe una relación de cooperación bilateral en materia de seguridad, esta se mantiene bajo principios de soberanía y respeto a la autonomía de México, por lo que no se permitirá la participación de fuerzas extranjeras en operativos dentro del país.

Cárteles mexicanos. Foto: Archivo

“Nos han ofrecido que elementos de alguna de las agencias o incluso militares participen para ayudarnos a combatir el crimen organizado, la delincuencia organizada, y siempre hemos dicho que no”, afirmó la presidenta.

No obstante, precisó que la colaboración con Estados Unidos sí se da en otros ámbitos, particularmente en el intercambio de información e inteligencia, así como en el apoyo con equipo de vigilancia, siempre y cuando exista una solicitud expresa de las autoridades mexicanas y bajo condiciones previamente definidas.

Sheinbaum explicó que este tipo de cooperación no es nueva y se ha practicado desde administraciones anteriores, pero dejó claro que cualquier apoyo se limita a funciones técnicas y de inteligencia, sin que ello implique intervención directa en acciones operativas.

“¿Qué les planteamos en dónde se puede colaborar? Información, mucha información. A veces también se les solicita algún equipo de vigilancia bajo ciertas condiciones, se les solicita y apoyan en eso a partir de una definición de México”, detalló.

La presidenta enfatizó que todos los operativos y acciones en territorio nacional son ejecutados exclusivamente por elementos mexicanos, ya sea de las Fuerzas Armadas o de las instituciones de seguridad pública, y que no se contempla ningún escenario distinto.

“Los operativos, las acciones se realizan con los elementos mexicanos”, reiteró, al tiempo que subrayó que la cooperación internacional debe darse sin comprometer la soberanía nacional.

