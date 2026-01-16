Más Información

A pregunta expresa sobre si la reforma electoral que prepara su gobierno incluirá mayores candados para impedir la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, la presidenta afirmó que el eje central será reforzar la fiscalización, con el fin de evitar el uso de recursos de procedencia ilícita en las campañas.

Durante su conferencia matutina en el Estado de México, la mandataria subrayó que la fiscalización de los recursos es un elemento clave para garantizar elecciones limpias, y señaló que la autoridad electoral deberá actuar de manera oportuna cuando se detecte un mal uso del financiamiento o la entrada de dinero de origen ilegal.

"Mayor focalización es muy importante. La fiscalización de los recursos y las acciones de la autoridad electoral en el momento en que se encuentra algún mal uso de los recursos o alguna fuente no lícita de recursos que se usa en las campañas", sostuvo.

En el mismo contexto, Sheinbaum defendió los ejes de la reforma electoral, que —dijo— aún no está concluida, y rechazó las críticas anticipadas de la oposición.

Recordó que la propuesta busca reducir los costos de las elecciones, modificar el esquema de representación proporcional para que no dependa de listas de las cúpulas partidistas, fortalecer la democracia participativa y ampliar la representación de los mexicanos en el exterior.

Asimismo, expresó su confianza en que los partidos aliados de Morena, Partido Verde y PT, se sumarán a la iniciativa una vez que sea presentada formalmente al Congreso.

Sheinbaum: No puede ser que con tantas necesidades en el país las alecciones sean las más caras

Al insistir en la reforma electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó que “no puede ser que con tantas necesidades que hay en el país, las elecciones sean las máscaras del mundo”.

Refipitió la titular del Ejecutivo federal que se busca avanzar en la democracia y reiteró que se necsita un instiuto electoral autónomo.

Volvió a criticar a los plurinominales electos “por las cúpulas” y apuntó en que debe haber trabajo de territorio. La Presidenta recalcó que debe haber democracia participativa y participación de las personas mexicanas en el extrior.

