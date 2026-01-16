La reforma electoral que se gesta desde el Poder Ejecutivo podría ir directo a la congeladora, ante el riesgo de que la misma genere una fractura entre Morena, PT y PVEM, de cara a las elecciones de 2027.

Fuentes de los tres partidos, consultadas por EL UNIVERSAL, señalaron que el Verde y el del Trabajo tienen dos irreductibles, que son el mantenimiento de los plurinominales y que no haya reducción de las prerrogativas para los institutos.

El documento de acuerdos preliminares que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral presentó a la presidenta Claudia Sheinbaum plantea reducir de 200 a 100 los plurinominales de la Cámara de Diputados, eliminar la totalidad de plurinominales del Senado (32) y reducir hasta 50% el presupuesto de los partidos políticos.

Para lograr consensos, en pláticas informales se ha planteado que en la Cámara Baja se mantengan los 200 plurinominales y, en su lugar, reducir de 300 a 200 los diputados de mayoría relativa, así como reducir en 20% el presupuesto a los institutos políticos.

El gobierno federal comenzó a socializar dicha propuesta con el PT y el PVEM. Este jueves fue la primera reunión entre autoridades de la Comisión Presidencial y el PT, mientras que la reunión entre dicho órgano y el Verde podría darse este viernes o el próximo lunes.

Pese a ello, autoridades de Morena adelantaron a este medio que consideran que se debe priorizar la alianza, por lo que una vez llegada la iniciativa al Congreso buscarán modificarla para satisfacer a todas las partes, pero si no hay consensos estarían por pausarla, a fin de que la alianza se mantenga intacta y no haya fracturas de cara a las elecciones de 2027.

“Es difícil que salga, así lo digo, porque estos dos temas son en los que a ellos se les va la vida. Estamos negociando, pero yo soy de la idea de que si nos va a dividir no la presentemos”, puntualizó una fuente de Morena involucrada en las negociaciones.

Un integrante del Partido Verde dijo a EL UNIVERSAL: “No hay manera de que el Verde vote a favor de eso. No podríamos aceptar eso. El problema es que el recorte presupuestal sólo pega a partidos chicos, entonces no es justo. Si nos pegara parejo, bueno, ni manera, pero es prácticamente suprimir el presupuesto y dejarnos en el desamparo”.

Otro líder del Verde agregó que ellos empujan la opción de que sí haya recorte, pero que el presupuesto se reparta de manera igualitaria a todos los partidos: “Si fuera así, vamos para adelante, pero sí necesitamos ver cómo viene la redacción (…) si no hay acuerdo preferimos que se pause o simplemente que no se presente”.

Acuerdos con aliados

Este jueves, en conferencia de prensa, el coordinador parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, reconoció la necesidad de llegar a acuerdos en la reforma electoral con el PT y PVEM para lograr su aprobación.

El líder guinda rechazó que ambos partidos hayan sido vetados de los trabajos para construir el proyecto, pues recordó que el primer bosquejo estuvo a cargo de la Comisión Presidencial, del cual Morena tampoco fue parte.

“Sin ellos no es posible la reforma constitucional (…) No se ha excluido de ninguna manera al Verde y al PT; en todo caso, se excluyó a los tres, porque ninguno de los tres partidos fuimos parte de los trabajos de la Comisión Presidencial”, declaró.

Monreal Ávila dijo que la postura del Partido Verde de no acompañar la reforma electoral si se plantea la desaparición de pluris y la reducción de presupuesto es respetable, pero recordó que los acuerdos en el Legislativo comenzarán una vez llegado el proyecto.

“No se trata de chantajes, para mí son posiciones respetables las de nuestros aliados, no son incondicionales ellos, están defendiendo sus propios principios y nosotros lo respetamos, así que vamos a esperar a que formalmente se presente la iniciativa y ya que se presente vamos a discutir sobre el contenido jurídico (…) queremos caminar juntos y Morena tiene que hacer un gran esfuerzo por mantener la unidad del movimiento, y esa es nuestra principal intención”, indicó.

El también presidente de la Jucopo recordó que lo que ocurrió ayer en Palacio Nacional “fue un ejercicio de conclusiones”, en el que la comisión le rindió cuentas a la Presidenta sobre los temas que consideran importantes para incluir en la iniciativa de reforma.

Entre ellos, destacó la reducción de gastos, voto de mexicanos en el extranjero, fiscalización de gastos en campaña, consulta popular y revocación de mandato, entre otros.

Monreal Ávila aprovechó para manifestar su desacuerdo con el líder del PT, Reginaldo Sandoval, quien dijo que no ve necesaria la reforma electoral porque Morena tiene el poder.