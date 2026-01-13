La tarde de este martes 13 de enero un supuesto taxista que hacía “base” sobre la nueva ciclovía de Tlalpan golpeó y obligó a borrar el material que reporteros de EL UNIVERSAL grabaron de éste infringiendo la ley.

Fue mientras el equipo de reporteros documentaba los trabajos por la construcción de la ciclovía la Gran Tenochtitlán que se llevan a cabo sobre la Calzada de Tlalpan de cara al Mundial 2026, cuando un grupo de taxistas, unos con vehículos con cromática y otros piratas, al percatarse de que los comunicadores levantaban imagen, decidieron increparlos ante el temor de la denuncia de que dicha base entorpece el flujo vehicular en la entrada de la clínica 10 del IMSS, aledaña a la estación Villa de Cortés de la Línea 2 del Metro.

Al rededor de 10 taxistas se reunieron y mientras unos amenazaban a los comunicadores con golpearlos y quitarles el equipo de trabajo; uno de ellos, vestido con sudadera gris y gorra negra, golpeó en el rostro al fotógrafo, lo jaloneó hasta romper su morral y al derribarlo violentamente sobre una de las jardineras contiguas, lo obligó a borrar el material documentado que exhibe como también sus vehículos dificultan el paso de los ciclistas que circulan por su carril exclusivo.

En tanto, un sujeto vestido con playera color mamey, quien conduce un NISSAN VERSA azul, con matrícula Z68-BRS, en reiteradas ocasiones amedrentó y con insultos continuó amagando con despojar del equipo de videograbación a los agredidos.

Al percatarse de lo sucedido, una persona que pasaba por el lugar grabó el momento en que los taxistas tenían en el piso al fotógrafo mientras lo obligaban a borrar el material, al tiempo que una derechohabiente de la tercera edad les gritaba consternada que detuvieran la agresión.

FOTO: ESPECIAL Agresión a reporteros en ciclovía Tlalpan

“¡No manchen, se están pasando de lanza!, son unos pin... ustedes”, gritaba una adulta mayor que esperaba en silla de ruedas a que su hija pudiera sortear el tránsito que generaban los agresores, para poder retirarse en su auto.

Después de su ataque y ante la negativa de la prensa a entregarles las cámaras, el sujeto agresor subió a su auto y escapó.

Ante los hechos ocurridos alrededor de las 14:00 horas en inmediaciones de la alcaldía Benito Juárez, se pidió la atención de la autoridad vía 911; sin embargo, ésta llegó 40 minutos después.

Los uniformados apoyaron con escoltar y llevar a un lugar seguro a los periodistas, pues los taxistas se mantuvieron en todo momento amenazantes y siguieron haciendo base sin importar lo sucedido.