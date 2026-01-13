Un accidente de tránsito se registró la mañana de este día en la calle Renato Leduc, en la colonia Toriello Guerra, alcaldía Tlalpan, donde un motociclista perdió la vida y otro más resultó lesionado, luego de un choque en el que estuvieron involucradas dos motocicletas y un camión de transporte público.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance ocurrió cuando los vehículos circulaban por la zona, provocando que uno de los motociclistas sufriera heridas de gravedad que le ocasionaron la muerte en el lugar, mientras que el segundo fue atendido por servicios de emergencia debido a las lesiones que presentó.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron el área para resguardar la escena y facilitar las labores de los servicios periciales, quienes realizarán el levantamiento del cuerpo y las diligencias correspondientes para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

La circulación en la zona se vio afectada durante varias horas, mientras las autoridades realizaron las labores de atención e investigación del siniestro.

