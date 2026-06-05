Pese a que cientos de trabajadores laboran a marchas forzadas en el Parque Elevado de Calzada de Tlalpan, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) aún no termina la primera etapa del parque elevado, que irá de la Plaza Tlaxcoaque a la estación del Metro Chabacano, a tan sólo seis días de la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en la CDMX.

En un recorrido hecho por EL UNIVERSAL se pudo observar a cuadrillas de la Sobse, así como personal de las empresas IDINSA (Impulsora de Desarrollo Integral) y CHASA (Contratistas Huerta y Asociados), trabajando a contrarreloj en acabados, pintura, jardinería e instalación de infraestructura urbana.

Las labores se concentran en las zonas de Tlaxcoaque, San Antonio Abad y Chabacano, donde los trabajadores aplican pintura en la estructura, colocan áreas verdes y preparan espacios para figuras con plantas. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

Las labores se concentran principalmente en las zonas de Tlaxcoaque, San Antonio Abad y Chabacano. Entre los trabajos más visibles se encuentran la aplicación de pintura en la estructura, la colocación de áreas verdes y la preparación de espacios que albergarán figuras ornamentales elaboradas con plantas.

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Sin embargo, trabajadores de la obra consultados por este diario reconocieron que la obra, en su primera etapa, difícilmente estará lista para ser inaugurada el domingo 7 de junio.

“La estación aquella [Chabacano] no va a estar de plano. Se inaugura el domingo (…) Está padre por la parte de arriba, se va a poder acceder al Metro. Habrá elevador y escalera”, dijo un empleado.

Durante un recorrido realizado hace cinco días, en la zona que conectará el Parque Elevado con la estación del Metro Chabacano se observó la instalación de estructuras metálicas. Foto: Karla Guerrero/ EL UNIVERSAL

El 25 de mayo, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, declaró que tanto el Parque Elevado como la remodelación de la Línea 2 del Metro podrán estar listas para inaugurarse entre el 7 y 8 de junio próximo. “El Parque Elevado y el Metro van a inaugurarse el 7, 8 de junio, en esas fechas”, dijo.

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Uno de los pendientes en la construcción del Parque Elevado está entre las estaciones San Antonio Abad y Chabacano, donde se construyen dos puentes de acceso y elevadores para conectar a los usuarios con el paso peatonal, los cuales, a decir de los trabajadores en la zona, no estarán listos para la inauguración.

Mientras tanto, en Chabacano siguen los trabajos de colocación de losas de concreto que permitirán extender el recorrido elevado. En el lugar operan grúas, camiones de carga y maquinaria pesada que buscan acelerar el ritmo de construcción. De acuerdo con los trabajadores, el tiempo estimado para concluir el trabajo en Chabacano es de, mínimo, un mes.

Ayer, en medio de grúas y decenas de trabajadores, en la misma zona de conexión con Metro Chabacano, se vieron avances en la instalación de rampas, pero todavía no al 100%. Foto: Gabriel Pano/ EL UNIVERSAL

A la par, se intervienen bajopuentes de la zona, donde se instala nueva infraestructura urbana con acabados en color morado, además de puertas y mobiliario.

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No obstante, las recientes lluvias han complicado las labores, pues se pudo constatar que varios de estos pasos están inundados o con charcos, lo que dificulta la movilidad de personas, en especial adultos mayores.

Incluso en la tarde y noche del jueves, el movimiento de materiales con grúas siguió pese a las inundaciones en Calzada de Tlalpan a la altura de Chabacano.

Trabajadores señalaron que las estaciones del Metro Chabacano y San Antonio Abad contarán con accesos directos al Parque Elevado, con el objetivo de facilitar la movilidad de peatones.

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Árboles ajolotizados

Además de las obras de infraestructura, uno de los elementos que más llama la atención de quienes transitan por Tlalpan son figuras ornamentales de animales como elefantes, caballos y tres versiones de ajolotes: uno clásico, uno mini y otro como futbolista en alusión al Mundial 2026.

Los árboles serán colocados en los siguientes días en el tramo elevado, donde también se instalarán nuevas áreas verdes.

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