Toluca, Méx.— Después de 30 años, Dany logró obtener su acta de nacimiento para personas no binarias, con lo que se convierte en la primera persona en obtener este tipo de documento en el Estado de México.

“He perseguido casi por 30 años y ahora es una realidad”, dijo.

Con el respaldo de la Asociación Fuera del Clóset, Dany obtuvo su acta de nacimiento y su CURP de manera fácil, ya que al no ser un procedimiento jurídico o judicial los interesados pueden obtener su documento el mismo día.

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La expedición de esta primera acta deriva de la reforma al Código Civil estatal, publicada el 28 de abril de 2026 en el Periódico Oficial Gaceta del Gobierno, que incorporó el reconocimiento administrativo de las identidades no binarias.

Con ello, la entidad mexiquense se coloca entre las primeras cinco del país en incorporar este procedimiento administrativo.

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