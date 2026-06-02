Metrópoli | 02-06-26 | 21:29 | Actualizada | 02-06-26 | 21:29 |

La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará mil 730 elementos y 40 unidades para el operativo del , que se disputará el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el dispositivo contempla vigilancia en carreteras, hoteles y alrededores del estadio ante la llegada de aficionados y de las selecciones participantes en el encuentro de despedida de la Selección Mexicana rumbo al .

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La vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del Plan Kukulcan. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL
La vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del Plan Kukulcan. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Tenemos una afluencia de 28 mil a 30 mil personas que ingresan al estadio y esperamos cerca de seis mil a diez mil personas que se concentran fuera del estadio”, detalló.

La vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del .

El secretario de Seguridad confirmó que la selección de Serbia “ya se encuentra en Toluca”, por lo que está en marcha el despliegue operativo para garantizar su seguridad.

dmrr/cr

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