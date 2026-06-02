La Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegará mil 730 elementos y 40 unidades para el operativo del partido México vs Serbia, que se disputará el próximo 4 de junio en el Estadio Nemesio Diez.

El secretario de Seguridad estatal, Cristóbal Castañeda Camarillo, informó que el dispositivo contempla vigilancia en carreteras, hoteles y alrededores del estadio ante la llegada de aficionados y de las selecciones participantes en el encuentro de despedida de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.

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La vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del Plan Kukulcan. Foto: Santiago Cadena / EL UNIVERSAL

“Tenemos una afluencia de 28 mil a 30 mil personas que ingresan al estadio y esperamos cerca de seis mil a diez mil personas que se concentran fuera del estadio”, detalló.

La vigilancia se realiza en coordinación con la Guardia Nacional, como parte del Plan Kukulcan.

El secretario de Seguridad confirmó que la selección de Serbia “ya se encuentra en Toluca”, por lo que está en marcha el despliegue operativo para garantizar su seguridad.

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