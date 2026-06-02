En un periodo extraordinario de sesiones y en una sede alterna, el pleno del Congreso capitalino armonizó la Constitución de la Ciudad de México con la Constitución federal en materia de nulidad de elecciones, presupuesto del Poder Legislativo y remuneraciones para consejeros y magistrados electorales.

Por mayoría, las y los legisladores locales estipularon que una elección puede anularse cuando se acrediten actos de intervención o injerencia extranjera que influyan en los resultados.

Asimismo, se estipuló que el gasto del Congreso de la Ciudad de México no pueda ser mayor al 0.70% del Presupuesto de Egresos de la Ciudad, y que en la integración del Poder Legislativo se garantice la igualdad sustantiva y la perspectiva de género.

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De igual forma, se aprobó que las remuneraciones de las personas consejeras y magistradas electorales no excederán el límite establecido en el artículo 127 de la Constitución Federal y “no podrán adquirir o contratar con recursos públicos seguros de gastos médicos, de vida o de pensiones privadas, seguros de separación individualizados, cajas de ahorro especiales, regímenes especiales de retiro u otras prestaciones que no estén previstas por la ley, decreto, disposición general, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo”.

Al razonar su voto a favor, el vocero de los legisladores de Morena, Paulo García, recalcó que buscan que no haya injerencia extranjera en las elecciones “y que las elecciones se decidan ¿adivinen donde? en la Ciudad, en los distritos, en las demarcaciones, ahí es donde se tiene que elegir, y la última palabra y el mejor juez que tiene esta Ciudad es el pueblo, de eso se trata la reforma que estamos llevando a la Constitución”.

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Partidos de oposición temen injerencia del crimen organizado

El coordinador de Movimiento Ciudadano, Royfid Torres, lamentó que esta reforma se haya quedado corta y no atienda un grave problema que hay en las elecciones a nivel nacional: la injerencia del crimen organizado.

“El problema es que esa no es la preocupación de las y los mexicanos en este país cuando hay asesinatos en todas las campañas derivados del crimen organizado, cuando la seguridad de las y los candidatos está en riesgo, y lo hemos visto en cada elección y no ha habido una sola discusión al respecto para mejorar ese punto. El narcotráfico y el crimen organizado por supuesto que ha estado inmiscuido en las elecciones y eso no fue una preocupación suficiente para atender una reforma verdadera, al menos para anular las elecciones”, expuso.

Tanto el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral capitalinos revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas de conformidad a lo establecido en el Decreto. Foto: Especial.

El panista Andrés Atayde precisó que este dictamen compromete la certeza jurídica y genera incertidumbre. “Y quiere ser muy claro, nadie en Acción Nacional está a favor de la injerencia extranjera, nadie, desde Acción Nacional defendemos plenamente la soberanía nacional, el problema es que Morena ha querido cambiar la definición de defender a conveniencia”.

En los artículos transitorios de esta propuesta, avalada por 40 votos a favor y siete en contra, se estipula que el Instituto Electoral y el Tribunal Electoral capitalinos revisarán y adecuarán sus disposiciones normativas y administrativas de conformidad a lo establecido con el presente Decreto.

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