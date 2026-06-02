Metrópoli | 02-06-26 | 20:27 | Actualizada | 02-06-26 | 20:27 |

Un hombre de 49 años perdió la vida y otro de 29 años resultó lesionado luego de una agresión directa con disparos de arma de fuego registrada en calles de la colonia Leyes de Reforma, en la .

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle 11 de Agosto, esquina con Batalla de Silao, donde el joven de 29 años llegó a solicitar apoyo a su exsuegro, luego de que momentos antes presuntamente tuvo una riña con un sujeto que le disparó en la pierna derecha.

Al intentar auxiliarlo, el hombre de 49 años subió a una camioneta; sin embargo, el presunto agresor, quien viajaba a bordo de una , se acercó al vehículo y realizó un disparo en su contra, provocándole una lesión mortal.

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Elementos SSC acordonaron la zona y ya analizan las cámaras de vigilancia para encontrar al responsable. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL
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El joven lesionado fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y notificaron al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes.

Las autoridades ya analizan las cámaras de videovigilancia ubicadas en el área con el objetivo de identificar y localizar al probable responsable de la agresión.

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jecg/cr

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