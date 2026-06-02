Un hombre de 49 años perdió la vida y otro de 29 años resultó lesionado luego de una agresión directa con disparos de arma de fuego registrada en calles de la colonia Leyes de Reforma, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle 11 de Agosto, esquina con Batalla de Silao, donde el joven de 29 años llegó a solicitar apoyo a su exsuegro, luego de que momentos antes presuntamente tuvo una riña con un sujeto que le disparó en la pierna derecha.

Al intentar auxiliarlo, el hombre de 49 años subió a una camioneta; sin embargo, el presunto agresor, quien viajaba a bordo de una motocicleta, se acercó al vehículo y realizó un disparo en su contra, provocándole una lesión mortal.

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Elementos SSC acordonaron la zona y ya analizan las cámaras de vigilancia para encontrar al responsable. Foto: Valente Rosas / EL UNIVERSAL

El joven lesionado fue trasladado por sus propios medios a un hospital para recibir atención médica. En tanto, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acordonaron la zona y notificaron al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes.

Las autoridades ya analizan las cámaras de videovigilancia ubicadas en el área con el objetivo de identificar y localizar al probable responsable de la agresión.

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