Suri Cueva se encargó de poner el broche de plata a la Copa de Clavados de Guadalajara, al conquistar el segundo lugar en la última prueba del programa y desatar la celebración entre los aficionados presentes en el Centro Acuático Metropolitano.

La tapatía coronó un destacado fin de semana en casa y permitió que México cerrara el certamen con una actuación sobresaliente frente a algunas de las principales potencias de la disciplina.

La única competidora que logró superarla fue la representante de China, quien se quedó con el primer lugar tras sumar 369.40 puntos.

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Impulsada por el apoyo de su familia desde las gradas y por el constante aliento del público, Cueva dejó atrás cualquier señal de nerviosismo en la final de plataforma de 10 metros femenil.

La mexicana mostró seguridad en cada una de sus ejecuciones y confirmó el gran nivel que ha mostrado durante la competencia.

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Con determinación y confianza, la jalisciense encontró la inspiración necesaria para superar a competidoras de países como Canadá y Alemania, consolidándose como una de las grandes figuras del evento al finalizar con una puntuación de 310.03 unidades.

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La medalla de plata tuvo además un significado especial para la clavadista, quien ya había subido al podio en pruebas anteriores y pudo ver, horas antes, a sus hermanas Mi y Lia Cueva colgarse la medalla de oro para México.

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"Es un sueño poder ganar al igual que lo hicieron mis hermanas. Ellas me inspiran, fue especial por ganar ante nuestra familia. El sueño es llegar las tres juntas a Los Ángeles 2028", mencionó Cueva.

Con lágrimas de emoción y los brazos en alto, la mayor de las hermanas Cueva celebró un resultado inolvidable, compartiendo el podio con la capitalina Samantha Jiménez, quien se quedó con la medalla de bronce tras registrar 302.15 puntos.

Luego de cuatro días de competencia, México terminó la Copa de Clavados en Guadalajara con un total de 10 preseas.

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