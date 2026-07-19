La dupla mexicana cerró de gran manera su actuación en tierras mexicanas

Todavía no terminaban los festejos por la medalla de oro conquistada por las tapatías Mia y Lia Cueva cuando México volvió a adueñarse de los reflectores en el Centro Acuático Metropolitano.

Con una afición entregada y un ambiente de fiesta en las gradas, Randal Willars y Kevin Berlín saltaron a la plataforma de 10 metros con la responsabilidad de mantener el dominio nacional y regalar una nueva alegría a los aficionados.

Lejos de sentir presión, la experimentada dupla mexicana mostró desde sus primeras ejecuciones por qué es una de las más respetadas del continente.

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¡MÉXICO POR OTRO ORO! 🥇❤️🇲🇽



Randal Willars y Kevin Berlín buscan la presea dorada en la final de plataforma.



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/2yubPQb3Qv — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Los representantes nacionales, que ya saben lo que significa competir en unos Juegos Olímpicos, impusieron condiciones con una combinación de sincronía y un elevado grado de dificultad que fue marcando diferencias con sus rivales.

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Con cada clavado, Willars y Berlín ampliaron su ventaja en la clasificación hasta confirmar una actuación prácticamente impecable. Al final, los mexicanos acumularon 414.72 puntos, una cantidad que les permitió conquistar la medalla de oro con autoridad.

La supremacía tricolor dejó a Gran Bretaña con la medalla de plata al marcar 389.46 y a Colombia con el bronce con 357.51. Para Willars y Berlín, el resultado tuvo un significado especial, ya que además de cerrar una destacada actuación en Guadalajara, les permitió agradecer con una victoria el respaldo de la afición.

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