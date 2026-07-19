En cada una de sus ejecuciones, Mía y Lía Cueva dejaron claro que además de compartir el talento, también comparten una conexión especial sobre el trampolín.

Antes de cada salto, las hermanas intercambiaban una mirada cómplice, sonreían y contaban hasta tres antes de lanzarse al agua, disfrutando cada momento de la gran final.

Las mexicanas, arropadas por su familia y por una afición que llenó las gradas del Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, compitieron con una seguridad y sincronía dignas de las mejores parejas del mundo.

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¡NO PUEDEN CON LA EMOCIÓN! 🥹🇲🇽🥇



Mia y Lia Cueva lloran tras vencer a China y ganar la segunda medalla de oro para México en la competencia.



Leobardo Vázquez - EL UNIVERSAL pic.twitter.com/Hyi83rRFXV — Universal Deportes (@UnivDeportes) July 19, 2026

Lejos de sentir la presión de enfrentar a las grandes potencias internacionales, transformaron la emoción en confianza y ejecutaron una rutina que fue creciendo con el paso de los saltos.

Al final, las hermanas Cueva lograron la misión que se habían propuesto: subir a lo más alto del podio. Con una diferencia superior a diez puntos al terminar con un puntaje de 298.65 sobre la dupla de China de Shan Lin y Yiping Long, que cerró con 282.57. El tercer sitio de la prueba fue para Colombia con 277.47 unidades.

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El trabajo de las gemelas, quienes al concluir la competencia se fundieron en un emotivo abrazo con su madre y con su hermana Suri, también medallista en el certamen celebrado en Zapopan, le entregó a la delegación mexicana una de las postales más conmovedoras de la Copa México.

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