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En cada una de sus ejecuciones, Mía y Lía Cueva dejaron claro que además de compartir el talento, también comparten una conexión especial sobre el trampolín.
Antes de cada salto, las hermanas intercambiaban una mirada cómplice, sonreían y contaban hasta tres antes de lanzarse al agua, disfrutando cada momento de la gran final.
Las mexicanas, arropadas por su familia y por una afición que llenó las gradas del Centro Acuático Metropolitano de Guadalajara, compitieron con una seguridad y sincronía dignas de las mejores parejas del mundo.
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Lejos de sentir la presión de enfrentar a las grandes potencias internacionales, transformaron la emoción en confianza y ejecutaron una rutina que fue creciendo con el paso de los saltos.
Al final, las hermanas Cueva lograron la misión que se habían propuesto: subir a lo más alto del podio. Con una diferencia superior a diez puntos al terminar con un puntaje de 298.65 sobre la dupla de China de Shan Lin y Yiping Long, que cerró con 282.57. El tercer sitio de la prueba fue para Colombia con 277.47 unidades.
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El trabajo de las gemelas, quienes al concluir la competencia se fundieron en un emotivo abrazo con su madre y con su hermana Suri, también medallista en el certamen celebrado en Zapopan, le entregó a la delegación mexicana una de las postales más conmovedoras de la Copa México.
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