East Rutherford, Estados Unidos.— La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo estuvo presente en la final de la Copa Mundial de Futbol 2026 y fue parte de la ceremonia de premiación de la Selección de España.

La Mandataria arribó a Nueva York el sábado por la noche y fue recibida por decenas de migrantes, quienes la saludaron y aprovecharon para tomarse fotografías con ella.

Durante el partido entre Argentina y España, la Titular del Ejecutivo federal estuvo sentada en uno de los palcos del New York-New Jersey Stadium, entre Melania Trump, primera dama de Estados Unidos, y Mark Carney, primer ministro de Canadá.

Sonriente y sorprendida en ocasiones, portando un saco verde oscuro y una flor en la solapa, Sheinbaum Pardo disfrutó de la final de la Copa del Mundo.

En el mismo palco también estuvieron el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, quienes fueron abucheados por los aficionados cuando saltaron a la cancha y aparecieron en las pantallas del estadio MetLife.

Sheinbaum Pardo, quien llegó al país vecino en un avión de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena), estuvo en el estrado principal de la premiación, dando la mano a jugadores y árbitros, mientras Infantino y Trump eran los encargados de colgar las medallas a los protagonistas.

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Eso sí, la Presidenta de México fue la encargada de entregar el Balón de Oro, galardón que se otorga al mejor jugador del torneo. El ganador fue Rodrigo Hernández, capitán de la Selección española.

Este fue el primer partido del Mundial Norteamérica 2026 al que asiste Claudia Sheinbaum Pardo, luego de que regalara su boleto para la inauguración en el Estadio Ciudad de México, el 11 de junio, en el partido entre el Tricolor y la Selección de Sudáfrica.

Al término del encuentro, la Mandataria mexicana escribió en sus redes sociales que fue una gran celebración, de alegría, emoción y unión entre los pueblos, donde el deporte acercó a naciones.

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Felicitó a los mexicanos por hacer de México la mejor sede y “a nuestra Selección Nacional por el gran papel que desempeñó, poniendo en alto el nombre de nuestro país con entrega, talento y orgullo”.

Asimismo, felicitó a España por conquistar, merecidamente, el campeonato mundial por segunda ocasión en su historia.

“Los tres países anfitriones —Canadá, Estados Unidos y México— demostramos que, cuando trabajamos unidos, somos capaces de hacer realidad grandes proyectos y de dejar un legado de cooperación, amistad y esperanza para el mundo”.

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