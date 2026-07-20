Luego de demostrar su talento en el trampolín de tres metros durante la Copa México de Clavados en Guadalajara, Mia y Lia Cueva vivieron uno de los momentos más especiales de su joven carrera al conquistar la medalla de oro frente a su familia y la afición mexicana.

Las gemelas tapatías, de apenas 15 años, firmaron una actuación sobresaliente para sumar 298.65 puntos, resultado con el que superaron a la poderosa pareja de China, que se quedó con la medalla de plata tras registrar 282.57 unidades.

El triunfo tuvo un significado aún más especial para las mexicanas, quienes no pudieron contener las lágrimas al celebrar rodeadas de sus seres queridos. Además, la victoria representó la primera ocasión en que lograron imponerse a las representantes asiáticas en una competencia internacional.

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Con la medalla dorada colgando del cuello y una enorme sonrisa, Mia y Lia enviaron un mensaje contundente a una de las mayores potencias de los clavados.

Las hermanas aseguraron que este resultado es solo el comienzo y que trabajarán intensamente para volver a derrotar a sus rivales en el camino rumbo a Los Ángeles 2028.

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"Estoy muy feliz, es la primera vez que le ganamos a las chinas y eso es una gran motivación para hacerlo también en los Juegos Olímpicos. Tenemos que trabajar mucho para que resultados así se repitan", mencionó Mia Cueva.

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Con el sueño de que la familia Cueva Lobato llegue a tierras olímpicas con sus tres integrantes, Suri, la hermana mayor se mostró feliz por ver a sus hermanas ganar.

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"Ellas son una gran motivación, me gusta verlas cumplir sus sueños. Me hace muy feliz y no puedo contener las lágrimas. El sueño es estar las tres en Los Ángeles", relató la mayor.