Un hombre de 52 años falleció la mañana de este martes luego de desvanecerse cuando viajaba a bordo de una unidad del Metrobús Línea 5 con dirección a Río de los Remedios, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con los primeros reportes, alrededor de las 05:45 horas, usuarios solicitaron apoyo de emergencia al percatarse de que el pasajero se había desplomado al interior de la unidad. El incidente ocurrió cuando el autobús se encontraba a la altura de la estación Escuadrón 201, ubicada sobre Eje 3 Oriente y Agustín Yáñez, en la colonia Granjas San Antonio.

Paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) acudieron al lugar para brindar atención médica al hombre; sin embargo, tras realizar la valoración correspondiente, lo diagnosticaron sin signos vitales alrededor de las 06:00 horas.

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A través de una tarjeta informativa, Metrobús expresó sus condolencias y solidaridad con la familia de la persona fallecida. El organismo detalló que, tras el desvanecimiento repentino del usuario, personal de la estación Escuadrón 201 notificó de inmediato al Centro de Control para solicitar la intervención de los servicios de emergencia.

Asimismo, informó que la estación fue desalojada y permanece cerrada mientras se llevan a cabo las diligencias y peritajes correspondientes por parte de las autoridades.

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Metrobús señaló que será la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México la instancia encargada de determinar las causas del fallecimiento y aseguró que colaborará con las investigaciones en lo que sea requerido.

Hasta el momento, las autoridades no han informado de manera oficial cuál fue la causa de la muerte del usuario.

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